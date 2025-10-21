Девелопер "Эталон" в III квартале увеличил продажи на 27%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Девелоперская группа "Эталон" в III квартале 2025 года увеличила продажи на 27% в годовом исчислении, до 46,9 млрд рублей, сообщила группа.

Объем реализованной недвижимости составил 175,2 тысячи кв. метров (рост на 11%).

Возврат к двузначному приросту операционных показателей в компании связывают с расширением продаж в сегменте бизнес и премиум - с 58,5 тысяч кв. метров до 95,4 тысячи кв. метров (рост на 63%).

В целом средняя цена квадратного метра возросла на 14% и достигла 267 тысячрублей, средняя цена квадратного метра жилой недвижимости - на 26% и составила 368 тысяч рублей. Доля ипотечных сделок - 30%.

Продажи девелопера в Москве и Московской области в III квартале составили 94,1 тысячи кв. метров (рост на 70%) на 30 млрд рублей (рост на 72%). Продажи в Петербурге за этот период уменьшились в денежном выражении на 4% - до 11,5 млрд рублей, а в натуральном выражении - на 9%, до 49,8 тысячи кв. метров. Девелопер также реализовывал жилье в других регионах страны, продажи составили 31,3 тыс. кв. метров (снижение на 33%) на сумму 5,3 млрд рублей (снижение на 29%).

В январе-сентябре 2025 года продажи группы сократились на 6% в годовом исчислении - до 109,1 млрд рублей, объем реализованной недвижимости - на 13%, до 470,9 тысячи кв. метров. Средняя стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости выросла на 21% - до 322,7 тысячи рублей.

"Локомотивом спроса в III квартале стали проекты в премиальном и бизнес-сегменте. Доля премиальных проектов в продажах выросла с 4% в III квартале 2024 года до 7% в отчетном квартале, в абсолютном выражении стоимость заключенных договоров в сегменте премиум увеличилась почти вдвое. Наша цель на стратегическом горизонте - нарастить долю сегмента в продажах до 20%, что может стать мощным импульсом для развития компании. (...) Другим фактором роста может стать смягчение денежно-кредитной политики и последующее оживление спроса на недвижимость и ипотеку. (...) Отдельная область операционной работы - ускорение строительства текущих проектов и снижения себестоимости. В III квартале нам удалось нарастить объем ввода в эксплуатацию в 4 раза год к году - до 150 тысяч кв. метров, что должно положительно повлиять на темпы раскрытия счетов эскроу и повысить ликвидность", - заявил президент группы "Эталон" Михаил Бузулуцкий.

Группа "Эталон" фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Как говорилось в консолидированной финансовой отчетности группы за 2024 год, крупнейшим акционером группы на конец прошлого года была АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент "Эталона", free float - 35,2%.

Головная компания девелопера - Etalon Group PLC, базировавшаяся на Кипре, в июле стала резидентом САР в Калининграде, зарегистрировав МКПАО "Эталон Груп".