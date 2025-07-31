"Селектел" выходит на рынок продажи серверного оборудования

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) выходит на рынок продажи серверного оборудования с собственной платформой.

"Выход на рынок серверного оборудования расширит возможности компании по привлечению новых клиентов и позволит диверсифицировать источники дохода", - сообщила компания.

Серверы производятся на собственных линиях сборки Selectel в Москве и Петербурге с использованием склада комплектующих провайдера, что значительно ускоряет сроки поставки.

"Российский рынок серверов оценивается в $1,78 млрд. Как провайдер IT-инфраструктуры с многолетней экспертизой и особыми компетенциями в "железе", мы видим потенциал для создания и реализации собственных технологических решений. Это позволит нам получить новые возможности для сотрудничества с организациями, которые строят гибридную инфраструктуру или создают закрытый контур для особенно защищенных данных. Собственный сервер Selectel - это инфраструктурный стандарт для компаний, которым критически важны стабильность и независимость от внешних сервисов", - прокомментировал замгендиректора компании по разработке и эксплуатации продуктов Сергей Пимков.

"Кроме того, с запуском собственного сервера и операционной системы мы формируем технологическую базу для будущих программно-аппаратных комплексов. Уже сейчас мы тестируем отраслевое ПО совместно с партнерами", - добавил Пимков.

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске.

Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

Принадлежащая Левиеву и Мирилашвили Servertech Holding Ltd. (прежнее название - LVL1 Management Ltd.) владеет 53,56% "Селектела", фонд Tier 5 экс-главы "Мегафона" Геворка Вермишяна - 34%, ООО "Селектел-Инвест" - 2,8%, топ-менеджменту принадлежит 4,77%, члену совета директоров "Селектела" Андрею Голухову - 4,85%.

В компании ранее заявляли, что "Селектел" рассматривает возможность проведения IPO как одного из вариантов дальнейшего развития.