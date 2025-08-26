Поиск

Выручка "Селектела" в I полугодии выросла на 46% до 9 млрд рублей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Выручка АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) по МСФО за шесть месяцев 2025 года выросла на 46%, до 8,9 млрд рублей, сообщила компания.

"Выручка от ключевого направления Selectel (облачные инфраструктурные сервисы - услуги "частные облака на базе выделенных серверов" и "частные и публичные облака" - ИФ) выросла на 47%", - сказал гендиректор компании Олег Любимов. В абсолютном выражении этот показатель составил 7,7 млрд рублей.

"При этом мы продолжаем сохранять высокую рентабельность по скорректированной EBITDA на уровне, превышающем 50%", - добавил Любимов. Показатель скорректированной EBITDA по итогам отчетного периода составил 5,2 млрд рублей, что на 49% больше аналогичного показателя 2024 года, рентабельность по скорректированной EBITDA сложилась на уровне 59%.

Чистая прибыль компании выросла на 21%, до 1,8 млрд рублей.

На 30 июня 2025 года число клиентов Selectel выросло до 30,1 тысяч, что на 5,3 тыс. больше, чем годом ранее. При этом "Селектел" подчеркивает, что по итогам I полугодия текущего года половину выручки сформировали крупные заказчики.

"В первом полугодии 2025 года наибольший рост потребления продуктов показали клиенты из отрасли транспорта и логистики, финансового сектора и медиа, в каждом из которых объем выручки удвоился год к году", - подчеркивает компания.

Операционные расходы компании по итогам отчетного периода составили 3,9 млрд рублей. При этом "Селектел" продолжает инвестировать в развитие своей инфраструктуры. Так, в первой половине текущего года капитальные затраты компании составили 3,7 млрд рублей. 2,5 млрд рублей (рост в 1,5 раза) пришлось на приобретение серверного оборудования, а 1,1 млрд рублей пошли на развитие инфраструктуры дата-центров, в том числе на создание новой площадки дата-центра "Юрловский". Ввод первой очереди этого объекта запланирован на 2025 год.

Показатель долговой нагрузки "чистый долг/скорр. EBITDA LTM" снизился до 1,7х на 30 июня 2025 года против 1,9х на конец 2024 года.

В 2024 году выручка "Селектел" выросла на 30%, до 13 млрд рублей. В 2025 году компания также планирует вырасти на уровне 30%, говорил Любимов весной текущего года "Интерфаксу". При этом эта динамика не учитывает показатели ООО "Единая сеть" - облачного провайдера, работающего под брендами servers.ru, exepto.ru и fozzy.ru, которого "Селектел" приобрел в конце 2024 года.

"В 2025 году нам необходимо запустить первую очередь новой московской площадки "Юрловский", возможно, начать развитие второй очереди, а также выполнить программу по росту выручки по направлению IaaS, - говорил Любимов. - Изменений в структуре продаж не ожидаем - 80% выручки будет приходиться на услуги, связанные с вычислениями и хранением данных. Это аренда "железа", публичное или частное облако. В целом наша цель - расти на уровне 30% в год в течение длительного периода времени".

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске.

Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили. Принадлежащая Левиеву и Мирилашвили Servertech Holding Ltd. (прежнее название - LVL1 Management Ltd.) владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 Геворка Вермишяна - 24%, ООО "Селектел-Инвест" - 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.

