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Структуры экс-главы "Мегафона" Вермишяна нарастили долю в "Селектеле" до 34%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания "Солнечный ветер", основанная экс-главой "Мегафона" Геворком Вермишяном, приобрела 10% АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры).

Как говорится в сообщении о сущфакте "Селектела", сделка состоялась 30 апреля.

Другая структура Вермишяна – фонд Tier 5 – уже владела 24% "Селектела". Таким образом, в результате сделки совокупная доля инвестиционных структур под управлением Вермишяна в АО "Селектел" теперь составляет 34%.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Селектеле", 10% были куплены у материнской компании – Servertech.

Кроме того, ранее в апреле член совета директоров АО "Селектел" Андрей Голухов приобрел 4,852% компании у Servertech.

По результатам обеих сделок Servertech сохранил за собой 53,564% АО "Селектел", уточнили в компании.

Еще 2,8% "Селектела" принадлежит ООО "Селектел-Инвест", менеджменту - 4,77%.

"Селектел" – провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске.

Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

В компании ранее заявляли, что "Селектел" рассматривает возможность проведения IPO как одного из вариантов дальнейшего развития. Однако в октябре 2024 года гендиректор компании Олег Любимов сказал, что на фоне ситуации на рынке компания пока не видит подходящего окна для выхода на биржу.

Селектел АО "Селектел" Selectel Servertech Геворк Вермишян
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