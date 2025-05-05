Структуры экс-главы "Мегафона" Вермишяна нарастили долю в "Селектеле" до 34%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания "Солнечный ветер", основанная экс-главой "Мегафона" Геворком Вермишяном, приобрела 10% АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры).

Как говорится в сообщении о сущфакте "Селектела", сделка состоялась 30 апреля.

Другая структура Вермишяна – фонд Tier 5 – уже владела 24% "Селектела". Таким образом, в результате сделки совокупная доля инвестиционных структур под управлением Вермишяна в АО "Селектел" теперь составляет 34%.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Селектеле", 10% были куплены у материнской компании – Servertech.

Кроме того, ранее в апреле член совета директоров АО "Селектел" Андрей Голухов приобрел 4,852% компании у Servertech.

По результатам обеих сделок Servertech сохранил за собой 53,564% АО "Селектел", уточнили в компании.

Еще 2,8% "Селектела" принадлежит ООО "Селектел-Инвест", менеджменту - 4,77%.

"Селектел" – провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске.

Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

В компании ранее заявляли, что "Селектел" рассматривает возможность проведения IPO как одного из вариантов дальнейшего развития. Однако в октябре 2024 года гендиректор компании Олег Любимов сказал, что на фоне ситуации на рынке компания пока не видит подходящего окна для выхода на биржу.