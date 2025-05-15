"Селектел" в I квартале нарастил выручку на 49% до 4,4 млрд рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Выручка АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) в I квартале 2025 года составила 4,4 млрд рублей, что на 49% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщила компания.

Показатель учитывает приобретение облачного провайдера Servers.ru в декабре 2024 года, что увеличило выручку компании почти на 500 млн рублей. Органический рост выручки составил 32%, уточняется в сообщении.

Выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов выросла на 51% - до 3,8 млрд рублей. Доходы от услуг дата-центров увеличились на 25% - до 0,3 млрд рублей. Доходы от прочих услуг (сетевые услуги, Managed Services, защита от DDoS атак и др.) составили 0,2 млрд рублей, повысившись на 55%.

Показатель скорр. EBITDA вырос на 53% - до 2,6 млрд рублей. Рентабельность по скорр. EBITDA поднялась до 59% с 58% в I квартале 2024 года.

Чистая прибыль составила 1 млрд рублей против 0,9 млрд рублей в январе-марте 2024 года.

Скорректированный свободный денежный поток составил 0,3 млрд рублей. Отношение чистого долга к скорр. EBITDA снизилось до 1,7х с 1,9х.

Капитальные затраты в I квартале 2025 года составили 1,7 млрд рублей. В том числе 1,3 млрд рублей было направлено на серверное оборудование, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее, что обусловлено ускорением роста масштабов бизнеса и выручки. Кроме того, 0,4 млрд рублей было направлено на развитие инфраструктуры дата-центров ввиду продолжающегося строительства новой площадки дата-центра "Юрловский", ввод первой очереди которого намечен на этот год.

Количество клиентов Selectel достигло 28,5 тысяч на конец I квартала (+4,5 тысячи клиентов год к году). Число крупных клиентов увеличилось на 44%, а выручка от них - на 83%. Доля крупных клиентов в структуре выручки выросла до 48%.

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске.

Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

Принадлежащая Левиеву и Мирилашвили Servertech Holding Ltd. (прежнее название - LVL1 Management Ltd.) владеет 53,56% "Селектела", фонд Tier 5 экс-главы "Мегафона" Геворка Вермишяна - 34%, ООО "Селектел-Инвест" - 2,8%, топ-менеджменту принадлежит 4,77%, члену совета директоров "Селектела" Андрею Голухову - 4,85%.

В компании ранее заявляли, что "Селектел" рассматривает возможность проведения IPO как одного из вариантов дальнейшего развития. Однако в октябре 2024 года гендиректор компании Олег Любимов сказал, что на фоне ситуации на рынке компания пока не видит подходящего окна для выхода на биржу.