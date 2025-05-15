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"Селектел" в I квартале нарастил выручку на 49% до 4,4 млрд рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Выручка АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) в I квартале 2025 года составила 4,4 млрд рублей, что на 49% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщила компания.

Показатель учитывает приобретение облачного провайдера Servers.ru в декабре 2024 года, что увеличило выручку компании почти на 500 млн рублей. Органический рост выручки составил 32%, уточняется в сообщении.

Выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов выросла на 51% - до 3,8 млрд рублей. Доходы от услуг дата-центров увеличились на 25% - до 0,3 млрд рублей. Доходы от прочих услуг (сетевые услуги, Managed Services, защита от DDoS атак и др.) составили 0,2 млрд рублей, повысившись на 55%.

Показатель скорр. EBITDA вырос на 53% - до 2,6 млрд рублей. Рентабельность по скорр. EBITDA поднялась до 59% с 58% в I квартале 2024 года.

Чистая прибыль составила 1 млрд рублей против 0,9 млрд рублей в январе-марте 2024 года.

Скорректированный свободный денежный поток составил 0,3 млрд рублей. Отношение чистого долга к скорр. EBITDA снизилось до 1,7х с 1,9х.

Капитальные затраты в I квартале 2025 года составили 1,7 млрд рублей. В том числе 1,3 млрд рублей было направлено на серверное оборудование, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее, что обусловлено ускорением роста масштабов бизнеса и выручки. Кроме того, 0,4 млрд рублей было направлено на развитие инфраструктуры дата-центров ввиду продолжающегося строительства новой площадки дата-центра "Юрловский", ввод первой очереди которого намечен на этот год.

Количество клиентов Selectel достигло 28,5 тысяч на конец I квартала (+4,5 тысячи клиентов год к году). Число крупных клиентов увеличилось на 44%, а выручка от них - на 83%. Доля крупных клиентов в структуре выручки выросла до 48%.

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске.

Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

Принадлежащая Левиеву и Мирилашвили Servertech Holding Ltd. (прежнее название - LVL1 Management Ltd.) владеет 53,56% "Селектела", фонд Tier 5 экс-главы "Мегафона" Геворка Вермишяна - 34%, ООО "Селектел-Инвест" - 2,8%, топ-менеджменту принадлежит 4,77%, члену совета директоров "Селектела" Андрею Голухову - 4,85%.

В компании ранее заявляли, что "Селектел" рассматривает возможность проведения IPO как одного из вариантов дальнейшего развития. Однако в октябре 2024 года гендиректор компании Олег Любимов сказал, что на фоне ситуации на рынке компания пока не видит подходящего окна для выхода на биржу.

Servers.ru Selectel Лев Левиев Вячеслав Мирилашвили Селектел
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