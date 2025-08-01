"Группа Позитив" нарастила квартальную выручку на 42% до 4,41 млрд рублей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) во II квартале 2025 года составила 4,41 млрд рублей, что на 42% больше аналогичного показателя 2024 года, следует из материалов компании.

Объем отгрузок (передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) вырос не так значительно - на 14%, до 3,57 млрд рублей.

Показатель по выручке оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали ее на уровне 4 млрд рублей. Объем отгрузок оказался немного ниже консенсус-прогноза (3,8 млрд рублей).

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