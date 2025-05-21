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Акционеры "Группы Позитив" поддержали предложение СД не выплачивать дивиденды-2024

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) на годовом общем собрании поддержали рекомендацию совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении компании.

Акционеры проголосовали за направление 130 тыс. рублей в резервный фонд (он должен составлять 5% от уставного капитала, увеличение которого потребовало соответствующего увеличения фонда - ИФ), не выплачивать дивиденды, а оставшуюся прибыль в размере 3 млрд рублей не распределять.

В апреле совет директоров "Группы Позитив" рекомендовал акционерам чистую прибыль за 2024 год не распределять. Это решение обусловлено в том числе отрицательным значением показателя управленческой чистой прибыли группы NIC (служит базой для расчета дивидендов) по итогам прошлого года.

Показатель NIC (управленческий показатель - чистая прибыль без учета капитализации расходов, net income before capitalization of expenses) по итогам 2024 года оказался отрицательным - чистый убыток составил 2,7 млрд рублей. В то же время чистая прибыль по МСФО зафиксирована в размере 3,7 млрд рублей (9,69 млрд рублей в 2023 году), при маржинальности на уровне 15%.

В 2023 году "Группа Позитив" утвердила дивидендную политику, согласно которой должна суммарно в течение года направлять на дивиденды от 50% до 100% от суммы NIC за предыдущий год.

В 2023 году "Группа Позитив" суммарно выплатила дивиденды в размере 4,8 млрд рублей, или 72,61 руб. на одну акцию.

"Что-то сломалось с доходной частью - рынок рос на 20-25%, а Positive не росла вообще, - сказал заместитель гендиректора Positive Technologies Максим Филиппов в ходе Дня инвесторов в апреле. - Определил 21 причину, первая из которых заключается в том, что продавцы компании не ассоциировали себя с поставленными финансовыми планами. А сами планы на 2024 год назначались исходя из завышенных ожиданий".

По словам Филиппова, компания столкнулась с кризисом в системе продаж, в системе управления и в целом с кризисом роста.

Для решения проблемы компания внесла изменения в принципы работы системы продаж, разработки, управления. Так, по словам Филиппова, изменились принципы прогнозирования.

В результате, по словам Филиппова, компания рассчитывает, что по итогам 2025 года объем отгрузок составит 33-35-38 млрд рублей (не меньше/средневзвешенный прогноз/оптимистичный прогноз соответственно).

В настоящее время акции ПАО "Группа Позитив" торгуются на Московской бирже - листинг компания получила в декабре 2021 года.

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив".

Группа Позитив Positive Technologies
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