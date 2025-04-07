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"Группа Позитив" нарастила выручку в 2024 году на 10% - до 24,5 млрд руб.

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) в 2024 году составила 24,5 млрд рублей, что на 10% выше, чем в 2023 году, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA составил 6,5 млрд рублей, рентабельность EBITDA - 26%.

Чистая прибыль достигла 3,7 млрд рублей.

Показатель по выручке оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали ее на уровне 24,1 млрд рублей. Показатели EBITDA и чистой прибыли также оказались выше ожиданий рынка: аналитики ожидали их на уровне 6 млрд рублей и 3 млрд рублей, соответственно.

Группа Позитив Positive Technologies
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