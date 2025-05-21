Группа "Позитив" планирует создать и занять рынок защиты мобприложений от реверс-инжиниринга

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) планирует сформировать рынок услуг по защите мобильных приложений от реверс-инжиниринга объемом от 1,5 млрд рублей и занять на нем ключевое положение, заявила "Интерфаксу" руководитель группы исследовательских проектов Positive Technologies Ольга Ринглер.

В материалах компании отмечается, что недостаточная защищенность кода остается одной из самых распространенных проблем современных мобильных приложений. Это позволяет злоумышленникам без значительных затрат проводить реверс-инжиниринг таких приложений. В результате они могут взламывать приложения, искать в них уязвимости, создавать клоны приложений для использования в мошеннических схемах и т.п.

"Подавляющее большинство современных приложений - это сложные системы с большой поверхностью для атак, - пояснила Ринглер. - Эти программы, как правило, могут хранить персональные, учетные, платежные данные, поэтому всегда находятся в фокусе внимания атакующих".

Для решения этой проблемы предлагается использовать сервис защиты от обратной разработки PT MAZE, разработанный компанией. Он должен сделать более дорогими для злоумышленников процессы реверс-инжиниринга мобильных приложений.

"Реверс-инжиниринг невозможно запретить или исключить: хакер всегда сможет модифицировать приложения, читать их память или использовать фрагменты кода на свое усмотрение, - сказал руководитель разработки PT Maze Николай Анисеня. - Однако можно усложнить этот процесс, обеспечив хорошую защиту кода - PT MAZE превращает приложение, образно говоря, в непроходимый лабиринт для злоумышленников".

По его словам, хакеры, подсчитав денежные, экспертные и временные затраты на успешный взлом, скорее всего откажутся от идеи искать выход из такого лабиринта и сместят свой интерес в сторону более легких целей.

"По нашим оценкам, хороший протектор (различные способы защиты приложения от реверс-инжиниринга) может увеличить стоимость реверс-инжиниринга на порядки, то есть в десятки или сотни раз, - считает Анисеня. - Такая оценка складывается из соотношения стоимости автоматизированной атаки и атаки с привлечением специалиста уровня senior и выше".

При этом он отметил, что хотя оценка очень приблизительная, но все же дает понимание, что речь идет об удорожании реверс-инжиниринга даже не в разы, а именно на порядки.

Ринглер добавила, что, по оценке Positive Technologies, PT MAZE может быть интересен любой компании, которая имеет мобильное приложение, задействованное в ключевых бизнес-процессах. В первую очередь, банкам, маркетплейсам, ритейлу, разработчикам мобильных игр и т.п.

По словам Ринглер, сервис реализуется путем поставки сертификата или по договору оказания услуг. Цена сервиса на один год для одного мобильного приложения на двух операционных системах (Android и iOS) составляет от 2,8 млн рублей.

По словам Анисеня, в настоящее время кроме PT MAZE в РФ нет подобных российских сервисов. Впрочем, есть технические альтернативы.

"Например, компания может сделать выбор в пользу веб-приложений и полный отказ от мобильных приложений, - сказал он. - Конечно, это защитит от атак через мобильные приложения, но по большей части переведет противостояние в плоскость веба. Заниматься своей собственной внутренней разработкой похожих защит для компаний будет крайне дорого и на должном уровне доступно очень малому числу организаций".

Positive Technologies является одним из крупнейших российских разработчиков ИБ-решений. Выручка компании в 2024 году составила 24,5 млрд рублей, показатель EBITDA - 6,5 млрд рублей, чистая прибыль - 3,7 млрд рублей. Управленческие показатели EBITDAC (управленческий показатель, который отличается от показателя EBITDA на разницу между выручкой и отгрузками и на сумму капитализированных расходов - затрат на разработку и других видов расходов) и NIC (чистая прибыль без учета капитализации расходов, net income before capitalization of expenses, является базой для расчета дивидендов) показали отрицательные значения - минус 1,2 млрд рублей и минус 2,7 млрд рублей.

В настоящее время акции ПАО "Группа Позитив" торгуются на Московской бирже - листинг компания получила в декабре 2021 года.

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив".