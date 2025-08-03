Восемь стран ОПЕК+ обсудят сворачивание ограничений в 1,65 млн б/с на год раньше

А также, по данным источников, в сентябре увеличат квоты по добыче на 548 тыс. б/с

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Восемь стран ОПЕК+, добровольно к общим квотам, ограничивающим добычу, решили в сентябре развернуть последний транш ограничений в 2,2 млн б/с, и также договорились рассмотреть перспективу выхода из ограничений в 1,65 млн б/с, действующих сейчас до конца 2026 года, на год раньше, сообщили источники "Интерфакса".