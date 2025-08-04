"Уралмашзавод" в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ в 28 раз
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Уралмашзавод" (Екатеринбург) в январе-июне 2025 года получило 2,23 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 27,6 раза больше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.
Выручка при этом уменьшилась на 15,5%, до 13,4 млрд рублей.
В структуре прибыли от продаж проценты к получению выросли в 6,6 раза и составили 3,37 млрд рублей, тогда как проценты к уплате увеличились лишь в 1,8 раза, до 1,48 млрд рублей.
Основные финансовые показатели ПАО "Уралмашзавод" (в тыс. рублей):
|I полугодие 2025г
|I полугодие 2024г
|Динамика
|Выручка
|13 406 562
|15 870 454
|-15,5%
|Себестоимость продаж
|10 533 438
|12 899 606
|-18,3%
|Валовая прибыль
|2 873 124
|2 970 848
|-3,3%
|Прибыль от продаж
|1 371 987
|1 453 767
|-5,6%
|Прибыль до налогообложения
|3 011 258
|145 139
|+20,7 раза
|Чистая прибыль
|2 227 901
|80 647
|+27,6 раза
Кредиторская задолженность завода сократилась с 33,78 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 26,22 млрд рублей на 30 июня 2025 года, дебиторская - увеличилась с 32,29 млрд рублей до 33,56 млрд рублей.
ПАО "Уралмашзавод" специализируется на производстве оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики. Предприятие входит в состав группы "УЗТМ-Картэкс".