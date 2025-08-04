"Уралмашзавод" в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ в 28 раз

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Уралмашзавод" (Екатеринбург) в январе-июне 2025 года получило 2,23 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 27,6 раза больше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка при этом уменьшилась на 15,5%, до 13,4 млрд рублей.

В структуре прибыли от продаж проценты к получению выросли в 6,6 раза и составили 3,37 млрд рублей, тогда как проценты к уплате увеличились лишь в 1,8 раза, до 1,48 млрд рублей.

Основные финансовые показатели ПАО "Уралмашзавод" (в тыс. рублей):

I полугодие 2025г I полугодие 2024г Динамика Выручка 13 406 562 15 870 454 -15,5% Себестоимость продаж 10 533 438 12 899 606 -18,3% Валовая прибыль 2 873 124 2 970 848 -3,3% Прибыль от продаж 1 371 987 1 453 767 -5,6% Прибыль до налогообложения 3 011 258 145 139 +20,7 раза Чистая прибыль 2 227 901 80 647 +27,6 раза

Кредиторская задолженность завода сократилась с 33,78 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 26,22 млрд рублей на 30 июня 2025 года, дебиторская - увеличилась с 32,29 млрд рублей до 33,56 млрд рублей.

ПАО "Уралмашзавод" специализируется на производстве оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики. Предприятие входит в состав группы "УЗТМ-Картэкс".