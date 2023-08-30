"Уралмашзавод" в I полугодии удвоил чистую прибыль по МСФО
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Группа "Уральского завода тяжелого машиностроения" ("Уралмашзавод", входит в ГК "УЗТМ-Картэкс") в январе-июне 2023 года получила чистую прибыль в размере 397,46 млн рублей, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщается в финотчетности компании по МСФО.
Выручка группы выросла в 1,8 раза, до 14,02 млрд рублей. В том числе, выручка от реализации горного оборудования увеличилась в 2,6 раза, до 12,25 млрд рублей, а от реализации машинного оборудования - сократилась в 2,4 раза, до 1,2 млрд рублей.
При этом 44,6% от общего объема продукции реализовано на внутреннем рынке (в первом полугодии 2022 года - 62,45%), в странах СНГ - 46,8%, в Индии - 8,6%.
Себестоимость произведенной продукции увеличилась в 2 раза, до 11,85 млрд рублей. В результате валовая прибыль компании выросла на 12,4%.
Группа увеличила коммерческие расходы с 308,2 млн рублей в январе-июне 2022 года до 1,14 млрд рублей в отчетном периоде, что в совокупности с другими факторами способствовало снижению операционной прибыли в 4 раза. одновременно финансовые расходы снизились в 3,4 раза, до 364,9 млн рублей, финансовые доходы выросли в 2,4 раза и составили 600 млн рублей, что позволило увеличить доналоговую и чистую прибыль.
Основные финпоказатели группы "Уралмашзавод" (тыс. рублей):
|I полугодие 2023г
|I полугодие 2022г
|Динамика
|Выручка
|14 021 161
|7 854 308
|+1,8 раза
|Себестоимость продаж
|11 847 571
|5 920 644
|+2 раза
|Валовая прибыль
|2 173 590
|1 933 664
|+12,4%
|Операционная прибыль
|302 935
|1 248 410
|-4,1 раза
|Прибыль до налогообложения
|538 066
|242 119
|+2,2 раза
|Чистая прибыль
|397 459
|207 915
|+1,9 раза
ПАО "Уралмашзавод" специализируется на производстве оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики. Предприятие входит в состав группы "УЗТМ-Картэкс".