"Уралмашзавод" в I полугодии удвоил чистую прибыль по МСФО

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Группа "Уральского завода тяжелого машиностроения" ("Уралмашзавод", входит в ГК "УЗТМ-Картэкс") в январе-июне 2023 года получила чистую прибыль в размере 397,46 млн рублей, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщается в финотчетности компании по МСФО.

Выручка группы выросла в 1,8 раза, до 14,02 млрд рублей. В том числе, выручка от реализации горного оборудования увеличилась в 2,6 раза, до 12,25 млрд рублей, а от реализации машинного оборудования - сократилась в 2,4 раза, до 1,2 млрд рублей.

При этом 44,6% от общего объема продукции реализовано на внутреннем рынке (в первом полугодии 2022 года - 62,45%), в странах СНГ - 46,8%, в Индии - 8,6%.

Себестоимость произведенной продукции увеличилась в 2 раза, до 11,85 млрд рублей. В результате валовая прибыль компании выросла на 12,4%.

Группа увеличила коммерческие расходы с 308,2 млн рублей в январе-июне 2022 года до 1,14 млрд рублей в отчетном периоде, что в совокупности с другими факторами способствовало снижению операционной прибыли в 4 раза. одновременно финансовые расходы снизились в 3,4 раза, до 364,9 млн рублей, финансовые доходы выросли в 2,4 раза и составили 600 млн рублей, что позволило увеличить доналоговую и чистую прибыль.

Основные финпоказатели группы "Уралмашзавод" (тыс. рублей):

I полугодие 2023г I полугодие 2022г Динамика Выручка 14 021 161 7 854 308 +1,8 раза Себестоимость продаж 11 847 571 5 920 644 +2 раза Валовая прибыль 2 173 590 1 933 664 +12,4% Операционная прибыль 302 935 1 248 410 -4,1 раза Прибыль до налогообложения 538 066 242 119 +2,2 раза Чистая прибыль 397 459 207 915 +1,9 раза

ПАО "Уралмашзавод" специализируется на производстве оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики. Предприятие входит в состав группы "УЗТМ-Картэкс".