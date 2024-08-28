"Уралмашзавод" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Группа "Уральского завода тяжелого машиностроения" ("Уралмашзавод", входит в ГК "УЗТМ-Картэкс") в январе-июне 2024 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 1,024 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее, сказано в финансовой отчетности компании.

Выручка группы выросла на 38,4%, до 19,4 млрд рублей. В том числе выручка от реализации горного оборудования увеличилась на 20,5%, до 14,77 млрд рублей, машинного оборудования - в 2,6 раза, до 3,1 млрд рублей, атомного оборудования - в 3,6 раза, до 1,09 млрд рублей.

При этом 83,25% от общего объема реализовано на внутреннем рынке (по данным на 30 июня 2023 года - 44,63%), в странах СНГ - 14,05% (46,79%), в Индии - 2,7% (8,57%).

Показатель EBITDA в первом полугодии составил 2,51 млрд рублей (рост в 1,9 раза).

Основные финпоказатели группы "Уралмашзавод" (тысячи рублей):

I полугодие 2024г I полугодие 2023г Динамика Выручка 19 402 463 14 021 161 +38,4% Себестоимость продаж 15 671 417 11 847 571 +32,3% Валовая прибыль 3 731 046 2 173 590 +1,7 раза Операционная прибыль 909 837 302 935 +3 раза Прибыль до налогообложения 844 916 538 066 +1,6 раза Чистая прибыль 1 023 934 397 459 +2,6 раза

ПАО "Уралмашзавод" специализируется на производстве оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики.