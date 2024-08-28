"Уралмашзавод" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Группа "Уральского завода тяжелого машиностроения" ("Уралмашзавод", входит в ГК "УЗТМ-Картэкс") в январе-июне 2024 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 1,024 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее, сказано в финансовой отчетности компании.
Выручка группы выросла на 38,4%, до 19,4 млрд рублей. В том числе выручка от реализации горного оборудования увеличилась на 20,5%, до 14,77 млрд рублей, машинного оборудования - в 2,6 раза, до 3,1 млрд рублей, атомного оборудования - в 3,6 раза, до 1,09 млрд рублей.
При этом 83,25% от общего объема реализовано на внутреннем рынке (по данным на 30 июня 2023 года - 44,63%), в странах СНГ - 14,05% (46,79%), в Индии - 2,7% (8,57%).
Показатель EBITDA в первом полугодии составил 2,51 млрд рублей (рост в 1,9 раза).
Основные финпоказатели группы "Уралмашзавод" (тысячи рублей):
|I полугодие 2024г
|I полугодие 2023г
|Динамика
|Выручка
|19 402 463
|14 021 161
|+38,4%
|Себестоимость продаж
|15 671 417
|11 847 571
|+32,3%
|Валовая прибыль
|3 731 046
|2 173 590
|+1,7 раза
|Операционная прибыль
|909 837
|302 935
|+3 раза
|Прибыль до налогообложения
|844 916
|538 066
|+1,6 раза
|Чистая прибыль
|1 023 934
|397 459
|+2,6 раза
ПАО "Уралмашзавод" специализируется на производстве оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики.