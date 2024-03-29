"Уралмашзавод" увеличил годовую чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза

Выручка группы выросла в 2,2 раза, до 39,34 млрд рублей. В том числе выручка от реализации горного оборудования увеличилась в 2,5 раза, до 33,76 млрд рублей, атомного оборудования - в 9,3 раза, до 1,1 млрд рублей, машинного оборудования - сократилась на 8,6%, до 4 млрд рублей.

При этом 43,7% от общего объема продукции реализовано на внутреннем рынке (в 2022 году - 52,5%), в странах СНГ - 51,1% (35,7%), в Индии - 5,2% (11,3%).

Показатель EBITDA составил 4,046 млрд рублей (рост на 14,1%).

В отчетном периоде группа в 1,8 раза увеличила коммерческие расходы (до 2,4 млрд рублей), которые по большей части состоят из транспортных расходов, что в совокупности с другими факторами способствовало снижению операционной прибыли на 13,5%. Однов‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ременно финансовые расходы снизились на 27,6%, до 1,05 млрд рублей, финансовые доходы выросли в 2 раза и составили 1,13 млрд рублей, что позволило увеличить доналоговую и чистую прибыль.

Основные финпоказатели группы "Уралмашзавод" (тысячи рублей):

2023г 2022г Динамика Выручка 39 339 321 17 744 776 +2,2 раза Себестоимость продаж 32 279 028 12 928 980 +2,5 раза Валовая прибыль 7 060 293 4 815 796 +46,6% Операционная прибыль 1 753 464 2 027 605 -13,5% Прибыль до налогообложения 1 830 828 1 126 613 +1,6 раза Чистая прибыль 1 399 890 870 568 +1,6 раза

ПАО "Уралмашзавод" специализируется на производстве оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики.