"Уралмашзавод" увеличил годовую чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Группа "Уральского завода тяжелого машиностроения" ("Уралмашзавод", входит в ГК "УЗТМ-Картэкс") в 2023 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 1,4 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2022 году, сообщается в финотчетности компании.
Выручка группы выросла в 2,2 раза, до 39,34 млрд рублей. В том числе выручка от реализации горного оборудования увеличилась в 2,5 раза, до 33,76 млрд рублей, атомного оборудования - в 9,3 раза, до 1,1 млрд рублей, машинного оборудования - сократилась на 8,6%, до 4 млрд рублей.
При этом 43,7% от общего объема продукции реализовано на внутреннем рынке (в 2022 году - 52,5%), в странах СНГ - 51,1% (35,7%), в Индии - 5,2% (11,3%).
Показатель EBITDA составил 4,046 млрд рублей (рост на 14,1%).
В отчетном периоде группа в 1,8 раза увеличила коммерческие расходы (до 2,4 млрд рублей), которые по большей части состоят из транспортных расходов, что в совокупности с другими факторами способствовало снижению операционной прибыли на 13,5%. Одновременно финансовые расходы снизились на 27,6%, до 1,05 млрд рублей, финансовые доходы выросли в 2 раза и составили 1,13 млрд рублей, что позволило увеличить доналоговую и чистую прибыль.
Основные финпоказатели группы "Уралмашзавод" (тысячи рублей):
|2023г
|2022г
|Динамика
|Выручка
|39 339 321
|17 744 776
|+2,2 раза
|Себестоимость продаж
|32 279 028
|12 928 980
|+2,5 раза
|Валовая прибыль
|7 060 293
|4 815 796
|+46,6%
|Операционная прибыль
|1 753 464
|2 027 605
|-13,5%
|Прибыль до налогообложения
|1 830 828
|1 126 613
|+1,6 раза
|Чистая прибыль
|1 399 890
|870 568
|+1,6 раза
ПАО "Уралмашзавод" специализируется на производстве оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики.