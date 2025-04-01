"Уралмашзавод" в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 4,8 раза
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Уральского завода тяжелого машиностроения" ("Уралмашзавод") в 2024 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 6,69 млрд рублей, что в 4,8 раза больше, чем в 2023 году, сообщается в финотчетности компании.
Выручка группы выросла на 23% до 48,39 млрд рублей. В том числе выручка от реализации горного оборудования увеличилась на 16,1% до 39,2 млрд рублей, машинного оборудования - в 1,5 раза до 5,82 млрд рублей, атомного оборудования - в 1,6 раза до 1,79 млрд рублей. В минувшем году предприятие не отгружало валковую продукцию, тогда как в 2023 году от ее реализации удалось выручить 48,8 млн рублей.
В структуре продаж 72,3% от общего объема продукции реализовано на внутреннем рынке (в 2023 году - 43,7%), в странах СНГ - 24,5% (51,1%), в Индии - 3,2% (5,2%).
Показатель EBITDA составил 8,676 млрд рублей (рост в 2,1 раза).
Основные финпоказатели группы "Уралмашзавод" (тыс. рублей):
|2024г
|2023г
|Динамика
|Выручка
|48 391 728
|39 339 321
|+23%
|Себестоимость продаж
|40 582 395
|32 279 028
|+25,7%
|Валовая прибыль
|7 809 333
|7 060 293
|+10,6%
|Операционная прибыль
|3 911 247
|1 753 464
|+2,2 раза
|Прибыль до налогообложения
|5 843 433
|1 830 828
|+3,2 раза
|Чистая прибыль
|6 692 396
|1 399 890
|+4,8 раза
ПАО "Уралмашзавод" специализируется на производстве оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики. Согласно списку аффилированных лиц за первое полугодие 2022 года, 99,47% компании принадлежало ООО "Управляющая компания "УЗТМ-Картэкс". Более свежих данных предприятие не раскрывало.