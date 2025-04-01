"Уралмашзавод" в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 4,8 раза

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Уральского завода тяжелого машиностроения" ("Уралмашзавод") в 2024 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 6,69 млрд рублей, что в 4,8 раза больше, чем в 2023 году, сообщается в финотчетности компании.

Выручка группы выросла на 23% до 48,39 млрд рублей. В том числе выручка от реализации горного оборудования увеличилась на 16,1% до 39,2 млрд рублей, машинного оборудования - в 1,5 раза до 5,82 млрд рублей, атомного оборудования - в 1,6 раза до 1,79 млрд рублей. В минувшем году предприятие не отгружало валковую продукцию, тогда как в 2023 году от ее реализации удалось выручить 48,8 млн рублей.

В структуре продаж 72,3% от общего объема продукции реализовано на внутреннем рынке (в 2023 году - 43,7%), в странах СНГ - 24,5% (51,1%), в Индии - 3,2% (5,2%).

Показатель EBITDA составил 8,676 млрд рублей (рост в 2,1 раза).

Основные финпоказатели группы "Уралмашзавод" (тыс. рублей):

2024г 2023г Динамика Выручка 48 391 728 39 339 321 +23% Себестоимость продаж 40 582 395 32 279 028 +25,7% Валовая прибыль 7 809 333 7 060 293 +10,6% Операционная прибыль 3 911 247 1 753 464 +2,2 раза Прибыль до налогообложения 5 843 433 1 830 828 +3,2 раза Чистая прибыль 6 692 396 1 399 890 +4,8 раза

ПАО "Уралмашзавод" специализируется на производстве оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики. Согласно списку аффилированных лиц за первое полугодие 2022 года, 99,47% компании принадлежало ООО "Управляющая компания "УЗТМ-Картэкс". Более свежих данных предприятие не раскрывало.