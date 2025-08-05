Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник продолжил коррекционный подъем начала недели на фоне улучшения внешней конъюнктуры и ожиданий итогов визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа; сдерживающими факторами для покупателей остается забуксовавшая в росте нефть (фьючерс на Brent торгуется в районе $68,6 за баррель) и ожидания новых санкций США в отношении торговых партнеров РФ. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов выросли на 0,3%, лидируют в росте акции "Татнефти" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,9%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2781,54 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1099,8 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 августа, составляет 79,6736 руб. (-65,53 копейки).

Подорожали также акции "Московской биржи" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), "Т-Технологии" (+0,7%) "ВК" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), ФК "Система" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), ОК "Русал" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,4% "префы").

Подешевели акции "Ростелекома" (-0,4%), "Северстали" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%).

Выручка ПАО "Ростелеком" во II квартале по МСФО составила 203,5 млрд рублей, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль "Ростелекома" во II квартале снизилась в 2,2 раза - до 6,1 млрд рублей с 13,6 млрд рублей за тот же период 2024 года.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что серьезно повысит пошлины на индийский экспорт, поскольку, согласно утверждениям американского президента, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине. "Индия не только покупает громадные объемы российской нефти. Затем она перепродает значительную часть нефти на открытом рынке, получает крупную прибыль ", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, Индия не учитывает ситуацию с конфликтом на Украине. "Поэтому я значительно повышу пошлины, уплачиваемые Индией США", - заявил Трамп.

В МИД Индии сочли безосновательным недовольство США и ЕС в связи с приобретением Дели российской нефти. "Нападки на Индию ничем не обоснованы. Как всякая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - говорится в опубликованном в понедельник в соцсети X заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что после начала кризиса на Украине США поощряли импорт Индией российской нефти в целях укрепления стабильности на глобальных энергетических рынках. "Сами же США продолжают импортировать из России обедненный гексафторид урана для атомной промышленности, палладий для электромобильной промышленности, удобрения, а также химикаты", - подчеркнули в ведомстве.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер высказал мнение, что вторичные санкции для покупателей российской нефти являются "очевидным шагом" для прекращения украинского конфликта.

"Безусловно, не может быть решения проблемы на поле боя, дипломатическое является единственным. И президент Трамп создает условия для того, чтобы Россия села за стол переговоров", - сказал он в интервью Bloomberg.

Уитакер отметил, что, по его мнению, вторичные санкции, "которые коснутся тех, кто, покупая российскую нефть, платит за эту войну (Китай, Индия, Бразилия), являются очевидным шагом для того, чтобы ее прекратить".

Генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников по альянсу последовать примеру Нидерландов и профинансировать поставки на Украину вооружений производства США.

Ранее в понедельник глава нидерландского Минобороны Рубен Брекелманс сообщил, что Нидерланды стали первой страной НАТО, которая поставит Украине пакет американских систем вооружений. В него вошли комплектующие и ракеты для зенитных ракетных систем Patriot на 500 млн евро.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на этой неделе может состояться встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, на которой могут обсуждаться ситуация вокруг Украины и установленные Трампом сроки урегулирования конфликта. В случае положительных результатов реакция рынка окажется позитивной.

В среду Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки, что может предоставить больше информации относительно дальнейшей ее траектории. Минфин во вторник объявит о параметрах покупки/продажи валюты в рамках бюджетного правила, напомнили эксперты.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи может попытаться продвинуться к 2800-2820 пунктам.

Инвесторы предпочли начать неделю с покупок в ожидании визита спецпредставителя президента США Уиткоффа на фоне улучшения настроений на мировых рынках и поступления на счета дивидендов от Сбербанка .

"Сегодня вероятно сохранение инерции к росту индекса МосБиржи; полагаем, что индекс постарается продвинуться в район 2800-2820 пунктов. Поддержкой выступает район 2730-2750 пунктов. По-прежнему на ближайшие перспективы рынка акций смотрим осторожно - геополитические новости ближайших дней определят, насколько текущий рост устойчив", - считает Локтюхов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, рынок акций с начала недели растет в рамках коррекции вслед за мировыми площадками, причем восстановление происходит, несмотря на продолжающееся давление на нефть и ожидания новых санкций США в отношении торговых партнеров РФ.

Геополитика остается главным источником волатильности: рынки внимательно следят за развитием российско-украинских переговоров и возможным визитом спецпосланника США Уиткоффа в Москву перед истечением ультиматума Трампа 8 августа. Несмотря на сохраняющееся давление, в Кремле указывают на приверженность поиску политико-дипломатического решения. Неопределенность вокруг новых санкций, а также отсутствие признаков эскалации конфликта пока удерживают рынок от потенциального глубокого спуска, однако ситуация может быстро измениться в случае усиления внешнего давления или резких новостных поводов, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в диапазоне 2700-2840 пунктов. Для подтверждения восходящего сценария рынку важно закрепиться выше 2775 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя (SMA 50). В случае успеха следующей целью будет выступать пробой сопротивления 2840 пунктов, а при преодолении линии 100-дневной скользящей средней открывается потенциал движения к 2900 пунктам, считает Магомедов.

Индексы акций в США накануне выросли на 1,3-2% на надеждах, что Федеральная резервная система (ФРС) понизит процентные ставки в сентябре, усилившихся после выхода в конце прошлой недели слабых данных по рынку труда США за июль, а также существенного пересмотра в сторону понижения данных по занятости за два предыдущих месяца. Вероятность снижения ставок ФРС на сентябрьском заседании теперь оценивается примерно в 84%, по данным CME Fedwatch.

Трамп в пятницу уволил руководителя Бюро статистики министерства труда Эрику МакЭнтарфер, обвинив ее в фальсификации статистики по занятости. В воскресенье Трамп сообщил журналистам, что в ближайшие дни объявит нового кандидата на эту должность, а также выдвинет кандидата на пост следующего председателя ФРС. Президент США постоянно критикует нынешнего главу Федрезерва Джерома Пауэлла, требуя от него снижения базовой процентной ставки, которую центробанк удерживает в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года. Срок службы Пауэлла на посту председателя ФРС истекает в мае 2026 года.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,4%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в июле вырос до максимальных с мая прошлого года 52,6 пункта по сравнению с минимальными за девять месяцев 50,6 пункта в июне. Средние оценки аналитиков, которые приводит Trading Economics, предусматривали 50,4 пункта.

Протокол июньского заседания Банка Японии показал, что регулятор готов дополнительно повысить процентные ставки в случае ослабления торговой напряженности, хотя по-прежнему считает их текущий уровень адекватным на фоне сохраняющейся неопределенности.

Потребительские цены в Южной Корее в июле выросли на 2,1% в годовом выражении, согласно опубликованным во вторник официальным данным. Инфляция замедлилась с июньских 2,2% и совпала с ожиданиями рынка.

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться после отката накануне на фоне наращивания добычи странами ОПЕК+ при сигналах ослабления спроса.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $68,63 за баррель (-0,2% и -1,3% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $66,16 за баррель (-0,2% и -1,5% в понедельник).

В минувшие выходные восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), приняли решение увеличить квоты на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

Последние статданные из США говорят об ослаблении экономической активности, и аналитики JPMorgan отмечают, что риск рецессии в стране велик, особенно с учетом замедления темпов роста спроса на рабочую силу. В то же время власти Китая не спешат принимать новые меры поддержки экономики: Политбюро Компартии КНР по итогам июльского заседания не объявило о новых стимулах, говорится в обзоре JPMorgan.

Накануне Трамп заявил о намерении существенно повысить пошлины на импорт для Индии в связи с тем, что страна продолжает покупать нефть в РФ.