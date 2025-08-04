В индийском МИД назвали необоснованной критику США в связи с покупкой нефти у РФ

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В МИД Индии сочли безосновательным недовольство США и ЕС в связи с приобретением Дели российской нефти.

"Нападки на Индию ничем не обоснованы. Как всякая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства в соцсети X.

В МИД страны напомнили, что после начала кризиса на Украине США поощряли импорт Индией российской нефти в целях укрепления стабильности на глобальных энергетических рынках.

"Сами же США продолжают импортировать из России обедненный гексафторид урана для атомной промышленности, палладий для электромобильной промышленности, удобрения, а также химикаты", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, по данным индийской стороны, объем торговли ЕС с РФ в 2024 году значительно превысил аналогичные показатели Индии с Россией. В индийском МИД отметили, что в сферу торговли между ЕС и РФ входят "не только энергоносители, но и удобрения, продукция горнодобывающей промышленности, химикаты, железо, сталь, техника и транспортное оборудование".

В МИД резюмировали, что каждая страна, критикующая Индию за коммерческие отношения с Москвой, сама ведет торговлю с РФ.

Ранее 4 августа президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно повысит пошлины на индийский экспорт, поскольку, согласно утверждениям Трампа, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине.

На прошлой неделе Трамп заявил, что вводит пошлины в 25% на индийские товары, а также "штрафы" за покупку Индией российской нефти и оружия. Позднее Трамп выразил надежду на то, что Индия прекратит покупать российскую нефть.

Однако в субботу индийское агентство ANI и американская газета The New York Times сообщили со ссылкой на источники, что Индия по-прежнему приобретает нефть у России.