Нидерланды поставят Украине американское вооружение на 500 млн евро

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Нидерланды первыми из стран НАТО поставят Украине американское вооружение на сумму 500 млн евро, сообщил в понедельник министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

"Нидерланды первыми из членов НАТО поставят (на Украину) американское вооружение, включая ракеты и комплектующие для систем Patriot, на сумму в 500 млн евро", - написал Брекелманс в соцсети Х.

Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что союзники США по НАТО будут закупать у Вашингтона вооружение, которое впоследствии можно будет передавать Украине. Официальное согласие на закупку вооружений в США дали Германия и несколько скандинавских стран.

По мнению постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера, Соединенные Штаты, продавая странам НАТО оружие для последующей передачи Украине, оказывают давление на Россию, подталкивая ее к переговорам.

"Я надеюсь, что США, склоняясь в эту сторону, продавая наше оружие союзникам по НАТО, вернут Россию за стол переговоров и добьются перемирия", - заявил Уитакер в интервью телеканалу NBC.

Уитакер напомнил о позиции президента США Дональда Трампа, который выражал уверенность, что украинский конфликт "не решится на поле боя".