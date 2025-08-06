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Минэнерго РФ отметило, что динамика цен на бензин чуть опережает инфляцию

Минэнерго РФ отметило, что динамика цен на бензин чуть опережает инфляцию
Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рынок нефтепродуктов демонстрирует устойчивую стабильность, а объемы коммерческих запасов бензина и дизельного топлива соответствуют сезонным нормам и находятся вблизи рекордных значений, что гарантирует надежное обеспечение внутреннего спроса, заявили журналистам в Минэнерго РФ.

"Динамика цен на бензин несколько опережает инфляцию. На рынке дизельного топлива сохраняется устойчивая динамика. По оперативным данным Росстата, в последний отчетный период зафиксировано незначительное снижение средней цены на 0,02%. Минэнерго России в постоянном режиме осуществляет мониторинг рыночной конъюнктуры, поддерживая конструктивный диалог с нефтяными компаниями для обеспечения сбалансированности рынка и контроля за ценовой ситуацией", - говорится в комментарии.

По заявлению министерства, особый акцент сохраняется на бесперебойных поставках дизтоплива аграрным предприятиям в рамках подготовки к уборочной кампании. "Ведомство совместно с ФАС России и нефтяными компаниями осуществляет постоянный мониторинг и контроль ценовой динамики, что позволяет поддерживать баланс спроса и предложения", - уверяют в Минэнерго.

По данным Росстата, по отношению к началу года цены к 4 августа увеличились на 4,9%, по темпам роста вторую неделю подряд обогнав уровень общей инфляции (она с начала года на фоне недельной дефляции понизилась до 4,37%). Средняя стоимость литра бензина по стране на 4 августа была 61,19 руб. (на 28 июля - 61,02 руб.). Стоимость литра Аи-92 - 57,99 руб. (57,83 руб.), Аи-95 - 63,25 руб. (63,06 руб.), Аи-98 - 84,55 руб. (84,54 руб.).

С начала года дизтопливо подорожало на 1,9%. Средняя цена ДТ в стране на 4 августа составляла 71,49 руб. за литр (неделей ранее - 71,5 руб.).

К настоящему моменту стоимость Аи-95 на Петербургской бирже находится на историческом максимуме. Цена 92-го бензина находится выше отсечки по демпферу. На фоне растущих биржевых цен в конце июля правительство РФ ввело до 31 августа запрет на экспорт бензина для компаний-производителей, ранее такой запрет действовал для непроизводителей.

В Минэнерго постоянно подчеркивают, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой, а колебания цен носят сезонный характер.

При этом в ведомстве отмечают, что на АЗС России наблюдается рост цен на бензин, однако "его темпы остаются в пределах общего инфляционного фона, а также принятых решений в акцизной политике".

Минэнерго РФ Росстат
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