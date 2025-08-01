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Минэнерго отметило, что темпы роста цен на бензин на АЗС остаются в рамках инфляционного фона

Минэнерго отметило, что темпы роста цен на бензин на АЗС остаются в рамках инфляционного фона
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Рост цен на бензин на АЗС России наблюдается, однако его темпы остаются в пределах общего инфляционного фона, а также принятых решений в акцизной политике.

Так в Минэнерго ответили на просьбу "Интерфакса" прокомментировать данные Росстата, по которым повышение цен на российских заправках к концу июля превысило темпы инфляции.

"В отношении цен на нефтепродукты в Российской Федерации отсутствует прямое государственное регулирование. При этом инструментами налогового, таможенного, административного регулирования в качестве ориентира формируется цель на удержание роста розничных цен на нефтепродукты темпами, близкими к инфляции. И эта цель на протяжении многих лет успешно достигается, при этом розничные цены, как средние, так и по отдельным компаниям и регионам, временами отклоняются от общестрановой инфляции, опережая или отставая от нее. Министерство энергетики РФ внимательно анализирует динамику цен на автомобильное топливо на ежедневной основе. Рост цен на бензин на АЗС действительно наблюдается, однако его темпы остаются в рамках общего инфляционного фона и принятых решений в акцизной политике", - заявили в ведомстве.

Согласно данным Росстата, опубликованным в среду, цены на бензин на АЗС России к 28 июля по сравнению с началом года выросли на 4,61%, тогда как общая инфляция за этот период составила 4,51%.

"Интерфакс" направил аналогичный запрос в Федеральную антимонопольную службу.

Ранее регуляторы называли важным для топливного рынка, чтобы рост цен на заправках не превышал инфляцию.

Росстат Минэнерго РФ
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