В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Выпадающие объемы производства автомобильного бензина из-за незапланированных ремонтных работ на НПЗ будут в ближайшие дни компенсированы, восстановительные работы на заводах ведутся ускоренными темпами, вводятся резервные установки первичной и вторичной переработки, увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива на ряде НПЗ.

Такой комментарий распространило Минэнерго в связи с наблюдаемым повышенным спросом на бирже на бензин.

Ведомство подчеркивает, что в условиях запрета экспорта бензина весь дополнительный объем предложения топлива будет направлен на внутренний рынок во все каналы реализации, в приоритете - биржевые продажи и реализация мелким оптом "в рынок".

"Для стабилизации ценовой ситуации на бирже Минэнерго России призывает всех участников рынка вернуться в режим регулярности и равномерности реализации и приобретения автомобильного бензина на всех доступных биржевых базисах", - говорится в заявлении.

По результатам работы штаба Минэнерго по топливообеспечению внутреннего рынка отмечается, что внутренний рынок автомобильного бензина всех марок полностью обеспечен предложением. Производство автомобильного бензина и отгрузки на внутренний рынок с начала года стабильно превышали показатели прошлого года. Сформирован необходимый уровень запасов. Доставка топлива всеми видами транспорта обеспечивается в приоритетном режиме, проблемы со скоростью отгрузки и доставки отсутствуют, подчеркивает ведомство.

Минэнерго продолжит ежесуточный мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

