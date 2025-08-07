Выручка EPAM Systems во II квартале выросла на 18% до $1,4 млрд

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Выручка разработчика программного обеспечения EPAM Systems Inc. во II квартале 2025 года выросла на 18% в годовом измерении, до $1,35 млрд, сообщила компания.

В органическом выражении в постоянной валюте доходы выросли на 5,3%.

Доходы от операционной деятельности во II квартале составили $126,5 млн, что на 4,9% больше, чем за тот же период 2024 года.

Чистая прибыль составила $88 млн, сократившись на 10,8%.

Компания прогнозирует, что в III квартале 2025 года ее выручка будет находиться в диапазоне $1,365-1,380 млрд, что отражает годовой рост на 17,6% в средней точке диапазона. Доходы от операционной деятельности, как ожидается, составят 10-11% от выручки.

Прогноз по темпам роста выручки по итогам 2025 года компания повысила до 13-15% с 11,5-14,5%, прогнозируемых ранее. EPAM поясняет, что повышение прогноза обусловлено устойчивым ростом выручки в иностранной валюте и пересмотренными ожиданиями компании по курсам иностранных валют.

EPAM ожидает, что за 2025 год доход от операций будет в диапазоне 9-10% от выручки.

EPAM Systems Inc. основана в 1993 году и является разработчиком заказного программного обеспечения для разных секторов экономики. Офисы компании расположены в 25 странах. В июле 2023 года EPAM продала российский бизнес компании "Рексофт".