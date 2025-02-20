Квартальная выручка разработчика ПО EPAM выросла на 7,9%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Выручка разработчика программного обеспечения EPAM Systems Inc. в IV квартале 2024 года выросла на 7,9% в годовом исчислении, до $1,2 млрд, сообщила компания.

В органическом выражении в постоянной валюте доходы увеличились на 1%.

Доходы от операционной деятельности в IV квартале составили $136,5 млн, что на 11,4% больше, чем за тот же период 2023 года.

Чистая прибыль составила $103,3 млн, повысившись на 5,9%.

По итогам 2024 года выручка EPAM составила $4,7 млрд, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 0,8%. В органическом выражении в постоянной валюте доходы снизились на 1,7%.

Доходы от операционной деятельности составили $544,6 млн, что на 8,6% больше, чем в 2023 году.

Чистая прибыль в 2024 году составила $454,5 млн, что почти на 9% больше, чем в 2023 году.

Компания прогнозирует, что в I квартале 2025 года ее выручка будет в диапазоне от $1,275 млрд до $1,290 млрд, что отражает годовой рост на 10% в средней точке диапазона. Компания ожидает, что годовой рост выручки в органическом выражении останется неизменным.

Операционные доходы в I квартале, как ожидает EPAM, составят от 6,5% до 7,5% от выручки.

По итогам 2025 года EPAM ожидает темпов роста выручки в годовом исчислении на 10-14,0%. Компания прогнозирует, что темпы роста выручки в органическом выражении составят от 1,0% до 5,0%.

Операционные доходы, как ожидается, по итогам 2025 года составят 9-10,0% от выручки.

EPAM Systems Inc. основана в 1993 году и является разработчиком заказного программного обеспечения для разных секторов экономики. Офисы компании расположены в 25 странах. В июле 2023 года EPAM продала российский бизнес компании "Рексофт".