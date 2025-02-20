Поиск

Квартальная выручка разработчика ПО EPAM выросла на 7,9%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Выручка разработчика программного обеспечения EPAM Systems Inc. в IV квартале 2024 года выросла на 7,9% в годовом исчислении, до $1,2 млрд, сообщила компания.

В органическом выражении в постоянной валюте доходы увеличились на 1%.

Доходы от операционной деятельности в IV квартале составили $136,5 млн, что на 11,4% больше, чем за тот же период 2023 года.

Чистая прибыль составила $103,3 млн, повысившись на 5,9%.

По итогам 2024 года выручка EPAM составила $4,7 млрд, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 0,8%. В органическом выражении в постоянной валюте доходы снизились на 1,7%.

Доходы от операционной деятельности составили $544,6 млн, что на 8,6% больше, чем в 2023 году.

Чистая прибыль в 2024 году составила $454,5 млн, что почти на 9% больше, чем в 2023 году.

Компания прогнозирует, что в I квартале 2025 года ее выручка будет в диапазоне от $1,275 млрд до $1,290 млрд, что отражает годовой рост на 10% в средней точке диапазона. Компания ожидает, что годовой рост выручки в органическом выражении останется неизменным.

Операционные доходы в I квартале, как ожидает EPAM, составят от 6,5% до 7,5% от выручки.

По итогам 2025 года EPAM ожидает темпов роста выручки в годовом исчислении на 10-14,0%. Компания прогнозирует, что темпы роста выручки в органическом выражении составят от 1,0% до 5,0%.

Операционные доходы, как ожидается, по итогам 2025 года составят 9-10,0% от выручки.

EPAM Systems Inc. основана в 1993 году и является разработчиком заказного программного обеспечения для разных секторов экономики. Офисы компании расположены в 25 странах. В июле 2023 года EPAM продала российский бизнес компании "Рексофт".

EPAM Systems Рексофт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вагоностроители предупредили о рисках кратного падения производства

Вагоностроители предупредили о рисках кратного падения производства

ЦБ посчитал преждевременным вводить период охлаждения для снятия своих денег в банкоматах

Минпромторг не считает санкции ЕС особо чувствительными для алюминиевой отрасли РФ

"Яндекс" в 2025 году планирует увеличить число сотрудников

"Яндекс" в 2025 году планирует увеличить число сотрудников

Золото подорожало до рекорда на фоне глобальной неопределенности

Золото подорожало до рекорда на фоне глобальной неопределенности

ЦБ сейчас не обсуждает новые масштабные схемы по разморозке активов инвесторов РФ

ЦБ сейчас не обсуждает новые масштабные схемы по разморозке активов инвесторов РФ

Росстат отметил увеличение производства в стране яиц в январе на 5,7%

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5888 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2178 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });