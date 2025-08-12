Поиск

ЮАР передаст США новые предложения для заключения торгового соглашения

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - ЮАР готовится предложить США новые идеи для достижения торгового соглашения с более низкими, чем действуют сейчас, пошлинами на южноафриканский импорт, заявил на пресс-конференции министр торговли ЮАР Паркс Тау. Его цитируют западные СМИ.

"Кабинет министров одобрил вариант, чтобы представить пересмотренные предложения ЮАР в качестве основы для переговоров с США", - сказал Тау.

Он заверил, что данные предложения "по существу отвечают на вопросы, поднятые США".

Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела в отношении ЮАР торговые пошлины в размере 30%.

Южноафриканский портал IOL сообщает, что ЮАР уже ответила на введенные США тарифы комплексной стратегией, направленной на поддержку экономики страны. В частности, правительство отреагировало на беспокойство американской стороны и учло санитарные и фитосанитарные требования США для продолжения экспорта птицы, свинины и черники - важнейших товаров в торговле ЮАР с США.

