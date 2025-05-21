Трамп и Рамафоса поспорили о ситуации с белыми землевладельцами в ЮАР

Сирил Рамафоса и Дональд Трамп Фото: Chip Somodevilla / Staff via Getty Images

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме продемонстрировал кадры, на которых, предположительно, были доказательства расправ над белыми землевладельцами в ЮАР.

"Они (белые мигранты из ЮАР - ИФ) говорят, что в Африке происходит много плохих вещей. И сегодня мы это обсудим", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, почему США принимают иммигрантов из ЮАР, но отказываются принимать их из Венесуэлы, Афганистана и Гаити.

После этого Трамп показал Рамафосе видеоролики, на которых, по словам американского лидера, видны доказательства проходящего в ЮАР "белого геноцида". На кадрах, как отмечают СМИ, были видны лидеры некоторых оппозиционных партий ЮАР, которые призывали "убивать белых фермеров", а также участки земли с белыми крестами, которые, как утверждал Трамп, отмечают места упокоения убитых белых землевладельцев.

Президент ЮАР заявил, что впервые видит многие из этих кадров и хотел бы знать, где они были сняты, после чего спор продолжился. Рамафоса попытался объяснить Трампу, что "политика властей полностью противоречит тому", что было на показанных кадрах.

"Вы партнер ЮАР, и вы выразили свою обеспокоенность. Мы готовы обсудить эту обеспокоенность", - отметил Рамафоса.

При этом Трамп, игнорируя попытки Рамафосы возразить, продолжил упрекать президента ЮАР в том, что в стране у белых землевладельцев отбирают землю, после чего с ними расправляются.

Трамп также продемонстрировал южноафриканскому коллеге несколько распечатанных материалов из СМИ, в которых, по словам президента, речь шла об убитых в ЮАР фермерах. Рамафоса заявил, что в ЮАР действительно существует проблема с преступностью, однако жертвами становятся как белые, так и чернокожие граждане страны.

Американский президент подчеркнул, что хотел бы видеть улучшение отношений между двумя странами и решение поднятых им проблем.

Вопрос землевладения является актуальной проблемой для ЮАР. В настоящий момент существенная часть сельскохозяйственных угодий принадлежит белым землевладельцам.

Ранее в 2025 году Рамафоса подписал закон, целью которого было устранение экономического и расового неравенства, возникших в эпоху апартеида. Так, власти могут предложить "нулевую компенсацию" за собственность, которую они решат экспроприировать в общественных интересах. Власти страны заявляли, что законопроект не дает им права изымать землю произвольным образом и требует соглашения с владельцем.

После этого в США заявили о приостановке финансовой помощи ЮАР, пока в стране действует этот закон.

"ЮАР конфискует землю и относится к некоторыми категориям граждан очень плохо. (...) США этого не потерпят, мы будем действовать. Также я прекращаю все дальнейшее финансирование ЮАР до тех пор, пока не будет завершено расследование этой ситуации", - заявил тогда Трамп.