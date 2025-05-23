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Южноафриканский министр обвинил Трампа в "передергивании фактов" на встрече с Рамафосой

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на встрече с южноафриканским президентом Сирилом Рамафосой излагал неверную информацию о массовых убийствах белых людей в ЮАР, заявил министр ЮАР по делам полиции Сензо Мчуну. Об этом сообщает АР.

Министр сослался на видеозапись фрагмента встречи двух президентов, которую опубликовал Белый дом. На записи Трамп заявил о захоронениях тысячи белых фермеров и показал Рамафосе видеоролики, на которых, по словам американского лидера, видны доказательства проходящего в ЮАР "белого геноцида". На кадрах были видны, в частности, участки земли с белыми крестами, которые, как утверждал Трамп, отмечают места упокоения убитых белых землевладельцев.

Президент ЮАР тогда заявил, что впервые видит многие из этих кадров и хотел бы знать, где они были сняты, после чего спор продолжился. Рамафоса попытался объяснить Трампу, что "политика властей полностью противоречит тому", что было на показанных кадрах.

"Это не захоронения. И жаль, что такие факты были неверно истолкованы, чтобы соответствовать лживому нарративу о преступлениях в ЮАР, - заявил Мчуну. - Мы уважаем президента США. Но мы не уважаем рассказанную им историю про геноцид".

По его словам, на видеозаписях, показанных на встрече президентом в Белом доме ранее на этой неделе, были показаны кресты не на массовых захоронениях, а кресты, которые являются временным мемориалом, установленным в 2020 году в знак протеста против убийств фермеров в ЮАР.

Вопрос землевладения является продолжающейся проблемой для ЮАР. В настоящий момент существенная часть сельскохозяйственных угодий принадлежит белым землевладельцам.

Ранее в 2025 году Рамафоса подписал закон, целью которого было устранение экономического и расового неравенства, возникших в эпоху апартеида. Так, власти могут предложить "нулевую компенсацию" за собственность, которую они решат экспроприировать в общественных интересах. Власти страны заявляли, что законопроект не дает им права изымать землю произвольным образом и требует соглашения с владельцем.

После этого в США заявили о приостановке финансовой помощи ЮАР, пока в стране действует этот закон.

Дональд Трамп США ЮАР Сензо Мчуну Сирил Рамафоса
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