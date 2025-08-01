Многие участники G20 призвали обеспечить соответствие двусторонних торговых сделок США правилам ВТО

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российская делегация в рабочей группе G20 выступила с критикой односторонних торговых мер, противоречащих нормам Всемирной торговой организации, и ряд участников дискуссии призвал обеспечить соответствие двусторонних торговых сделок США правилам ВТО, говорится в сообщении Минэкономразвития по итогам третьего заседания рабочей группы по торговле и инвестициям G20.

Члены G20 собрались за столом переговоров под председательством ЮАР 29-31 июля в Йоханнесбурге, чтобы обменяться мнениями о текущих вызовах, с которыми сталкивается глобальная торговая система, и принять участие в разработке документов, планируемых к принятию по итогам встречи министров торговли и инвестиций G20 (10 октября 2025 г., г. Гкеберха).

"Как отметили участники дискуссии, текущие изменения в международной торговле, включая распространение односторонних мер и протекционизма, сдерживают глобальный экономический рост и инвестиционную активность. Многие участники "Группы двадцати" выразили обеспокоенность ростом числа двусторонних сделок США, призвав обеспечить соответствие таких соглашений правилам Всемирной торговой организации (ВТО), включая принцип наибольшего благоприятствования", - отметили в Минэкономразвития РФ.

"С сожалением отмечаем, что правоприменение в глобальной торговле ослабевает. Многие обеспокоены непрозрачностью соглашений между США и их партнерами с точки зрения соответствия праву ВТО. Очевидно, что вернуть предсказуемость многосторонней торговой системе возможно лишь восстановив доверие в рамках "Группы двадцати", - отметил в ходе дискуссии представитель российской делегации.

В ходе заседания ЮАР представила на рассмотрение членов G20 первые проекты итоговых документов, среди которых "Принципы в области торговли и инклюзивного роста, а также противостояния глобальным вызовам", "Рамочная программа в области торговли и инвестиций в целях стимулирования устойчивой индустриализации и устойчивого развития", а также "Декларация по реформе ВТО и повестке развития".

В Минэкономразвития отметили, что "российская делегация совместно с рядом членов "двадцатки" выступила за включение в итоговые документы положений, осуждающих односторонние торговые меры, противоречащие нормам ВТО, а также призвала партнеров зафиксировать отказ от использования мер, направленных на содействие устойчивому развитию, в качестве торговых барьеров".

"Члены "Группы двадцати" за исключением США и Мексики, воздержавшихся от участия в мероприятии, единогласно признали необходимость реформирования ВТО для разрешения текущей ситуации в международной торговле. Делегации сошлись во мнении, что "Группа двадцати" должна играть лидирующую роль в реформе ВТО. Скорейшее разрешение текущих противоречий - необходимость в свете того, что предстоящая 14-я Министерская конференция ВТО (март 2026 г., Камерун) станет определяющим событием для будущего ВТО", - сообщили в министерстве.