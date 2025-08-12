ОПЕК+ в июле добыла на 50 тысяч б/с ниже плана
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В июле 2025 года добыча нефти странами ОПЕК+ выросла на 330 тысяч б/с к июню - до 36,48 млн б/с, но была ниже плана, установленного квотами и компенсациями ранее недосокращенной добычи, показывают данные ОПЕК.
При этом Ирак, который ранее существенно превышал квоты, в июле оказался ниже установленного плана на 85 тысяч б/с, снизив производство к июню на 50 тысяч б/с - до 3,9 млн б/с.
Нигерия, которая ранее не могла выполнить свою квоту, в июле превысила ее на 60 тысяч б/с.
В целом страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, в июле добывали ниже установленного плана на 15 тысяч б/с, хотя и увеличили добычу на 256 тысяч б/с.
Среди стран не-ОПЕК, участвующих в соглашении, Казахстан снова оказался существенно выше установленного плана (на 440 тысяч б/с), но из-за того, что Азербайджан, Мексика и Судан не дотягивают до своих квот, общая добыча не-ОПЕК оказалась на 31 тысячу б/с меньше плана, хотя и выросла на 70 тысяч б/с к июню - до 14,4 млн б/с.
В настоящее время квоты стран ОПЕК+ неизменны, корректировке подвержены лишь объемы добычи восьми "добровольцев" ОПЕК+, которые с 2023 года ограничили нефтедобычу дополнительно к квотам на 2,2 млн б/с и с апреля постепенно отказываются от этих ограничений, выводя на рынок дополнительные баррели. На июль объемы производства были повышены на 411 тысяч б/с к июню, но также действуют необходимые объемы компенсаций.
По состоянию на апрель страны, ранее недосократившие добычу, должны дополнительно снизить ее на 4,6 млн б/с: Ирак - на 2 млн б/с, Казахстан - на 1,3 млн б/с, Россия - на 0,7 млн б/с. Россия обещает компенсировать объемы к октябрю 2025 года, Ирак и Казахстан - к июлю 2026 года. Впрочем, к 18 августа нарушители должны представить новый график компенсаций.
Весной Казахстан заявил о том, что не будет сокращать добычу нефти, увеличенную в начале года с запуском новых мощностей на Тенгизском месторождении. Страна с февраля добывает примерно на 300-400 тысяч б/с сверх установленных объемов.
Ниже представлена таблица, в тысячах б/с
|Добыча, июнь 2025
|Добыча, июль 2025
|Изм-е м/м
|Необх. Добыча, июль 2025
|Отклонение от необх добычи, июль 2025
|Алжир
|927
|931
|4
|936
|-5
|Конго
|258
|263
|6
|277
|-14
|Экв.Гвинея
|53
|53
|0
|70
|-17
|Габон
|233
|228
|-5
|177
|51
|Ирак
|3953
|3902
|-51
|3987
|-85
|Кувейт
|2444
|2452
|7
|2458
|-6
|Нигерия
|1543
|1559
|16
|1500
|59
|Саудовская Аравия
|9356
|9526
|170
|9534
|-8
|ОАЭ
|3060
|3169
|109
|3159
|10
|ОПЕК
|21827
|22083
|256
|22098
|-15
|Азербайджан
|463
|462
|-1
|551
|-89
|Бахрейн
|186
|186
|0
|196
|-10
|Бруней
|83
|83
|0
|83
|0
|Казахстан
|1863
|1827
|-36
|1388
|439
|Малайзия
|340
|340
|0
|401
|-61
|Мексика
|1450
|1447
|-3
|1753
|-306
|Оман
|768
|774
|7
|765
|9
|Россия
|9022
|9120
|98
|9103
|17
|Судан
|26
|26
|0
|64
|-38
|Южный Судан
|124
|132
|8
|124
|8
|не-ОПЕК
|14325
|14397
|72
|14428
|-31
|ОПЕК+
|36152
|36480
|328
|36526
|-46
|Компенсации
|Иран
|3257
|3245
|-12
|Ливия
|1280
|1302
|22
|Венесуэла
|918
|914
|-4
|ОПЕК+ (весь)
|41607
|41941
|335
|ОПЕК (12 стран)
|27282
|27544
|263