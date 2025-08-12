Поиск

ОПЕК+ в июле добыла на 50 тысяч б/с ниже плана

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В июле 2025 года добыча нефти странами ОПЕК+ выросла на 330 тысяч б/с к июню - до 36,48 млн б/с, но была ниже плана, установленного квотами и компенсациями ранее недосокращенной добычи, показывают данные ОПЕК.

При этом Ирак, который ранее существенно превышал квоты, в июле оказался ниже установленного плана на 85 тысяч б/с, снизив производство к июню на 50 тысяч б/с - до 3,9 млн б/с.

Нигерия, которая ранее не могла выполнить свою квоту, в июле превысила ее на 60 тысяч б/с.

В целом страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, в июле добывали ниже установленного плана на 15 тысяч б/с, хотя и увеличили добычу на 256 тысяч б/с.

Среди стран не-ОПЕК, участвующих в соглашении, Казахстан снова оказался существенно выше установленного плана (на 440 тысяч б/с), но из-за того, что Азербайджан, Мексика и Судан не дотягивают до своих квот, общая добыча не-ОПЕК оказалась на 31 тысячу б/с меньше плана, хотя и выросла на 70 тысяч б/с к июню - до 14,4 млн б/с.

В настоящее время квоты стран ОПЕК+ неизменны, корректировке подвержены лишь объемы добычи восьми "добровольцев" ОПЕК+, которые с 2023 года ограничили нефтедобычу дополнительно к квотам на 2,2 млн б/с и с апреля постепенно отказываются от этих ограничений, выводя на рынок дополнительные баррели. На июль объемы производства были повышены на 411 тысяч б/с к июню, но также действуют необходимые объемы компенсаций.

По состоянию на апрель страны, ранее недосократившие добычу, должны дополнительно снизить ее на 4,6 млн б/с: Ирак - на 2 млн б/с, Казахстан - на 1,3 млн б/с, Россия - на 0,7 млн б/с. Россия обещает компенсировать объемы к октябрю 2025 года, Ирак и Казахстан - к июлю 2026 года. Впрочем, к 18 августа нарушители должны представить новый график компенсаций.

Весной Казахстан заявил о том, что не будет сокращать добычу нефти, увеличенную в начале года с запуском новых мощностей на Тенгизском месторождении. Страна с февраля добывает примерно на 300-400 тысяч б/с сверх установленных объемов.

Ниже представлена таблица, в тысячах б/с

Добыча, июнь 2025Добыча, июль 2025Изм-е м/мНеобх. Добыча, июль 2025Отклонение от необх добычи, июль 2025
Алжир9279314936-5
Конго2582636277-14
Экв.Гвинея5353070-17
Габон233228-517751
Ирак39533902-513987-85
Кувейт2444245272458-6
Нигерия1543155916150059
Саудовская Аравия935695261709534-8
ОАЭ30603169109315910
ОПЕК218272208325622098-15
Азербайджан463462-1551-89
Бахрейн1861860196-10
Бруней83830830
Казахстан18631827-361388439
Малайзия3403400401-61
Мексика14501447-31753-306
Оман76877477659
Россия9022912098910317
Судан2626064-38
Южный Судан12413281248
не-ОПЕК14325143977214428-31
ОПЕК+361523648032836526-46
Компенсации
Иран32573245-12
Ливия1280130222
Венесуэла918914-4
ОПЕК+ (весь)4160741941335
ОПЕК (12 стран)2728227544263

Казахстан ОПЕК Нигерия
