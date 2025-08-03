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Фактический рост добычи нефти ОПЕК+ в сентябре с учетом компенсаций может составить 528 тыс. б/с

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Общая квота стран ОПЕК+ на сентябрь с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 37,556 млн баррелей в сутки (б/с), что на 528 тыс. б/с больше, чем в августе, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

В воскресенье восемь участников альянса, добровольно ограничивших в 2023 году добычу нефти на 2,2 млн б/с, утвердили решение со следующего месяца увеличить добычу суммарно еще на 548 тыс. б/с, что эквивалентно четырем ежемесячным приростам. Это ознаменует полное погашение пакета добровольных сокращений в 2,2 млн б/с

По-прежнему только два участника ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Алжир - смогут добывать на уровне установленных квот в сентябре - 9,978 млн б/с и 959 тыс. б/с соответственно. Остальные шесть участников "восьмерки" будут вынуждены сократить свои планы на определенный объем компенсаций, рассчитанный в зависимости от степени допущенных ими превышений нефтепроизводства в предыдущие месяцы.

Согласно актуальным квотам и последним графикам компенсаций, план добычи нефти в России в следующем месяце составляет 9,26 млн б/с (без компенсаций квота была бы 9,449 млн б/с - ИФ), в Ираке - 4,085 млн б/с, в ОАЭ - 3,365 млн б/с, в Кувейте - 2,511 млн б/с, в Казахстане - 1,415 млн б/с, в Омане - 787 тыс. б/с.

При этом до 18 августа страны, которые не в полной мере выполняли соглашение в предыдущие месяцы, должны представить обновленные планы компенсаций в секретариат ОПЕК.

ОПЕК
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