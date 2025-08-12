Трамп вновь призвал главу ФРС снизить процентные ставки

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла снизить процентные ставки.

Ранее президент назвал главу Федрезерва "Джеромом "Слишком поздно" Пауэллом" и теперь постоянно использует эту формулировку в своих постах.

"Джером "Слишком поздно" Пауэлл должен прямо сейчас снизить ставку, - написал Трамп в Truth Social. - Ущерб, который он нанес своим постоянным "слишком поздно", неисчислим".

Он также сказал, что "подумывает о крупном иске против Пауэлла из-за его ужасной и крайне некомпетентной работы" по управлению масштабным ремонтом зданий ФРС. "Три миллиарда долларов за работу, которая должна была стоить $50 млн. Плохо!" - написал президент.

Трамп регулярно резко критикует и оскорбляет Пауэлла, требуя снижения ставок. Федрезерв удерживает базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года.