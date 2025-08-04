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Президент США выдвинет кандидата на пост следующего главы ФРС в ближайшие дни

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выдвинет своего кандидата на пост следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) в ближайшие дни.

Как заявил Трамп журналистам в воскресенье, он также объявит кандидата на должность нового главы Бюро статистики министерства труда США. В пятницу он уволил его руководителя Эрику МакЭнтарфер после выхода статданных, показавших резкое ослабление американского рынка труда.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 73 тыс., тогда как аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 110 тыс. При этом данные за два предыдущих месяца были существенно пересмотрены в сторону снижения: в июне и мае количество рабочих мест выросло всего на 14 тыс. и на 19 тыс., а не на 147 тыс. и 144 тыс. соответственно, как было объявлено ранее.

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Безработица в США в июле повысилась до 4,2% с июньских 4,1%.

Трамп обвинил МакЭнтарфер, назначенную бывшим президентом Джо Байденом, в фальсификации статистики по занятости. Однако никаких доказательств в поддержку утверждений американского лидера о манипуляции данными со стороны Бюро статистики Минтруда, которое также занимается данными по потребительским ценам и ценам производителей, не было представлено.

"Нам нужны точные данные по занятости", - написал Трамп в соцсети Truth Social, добавив, что МакЭнтарфер будет заменена кем-то "гораздо более компетентным и квалифицированным".

Трамп постоянно критикует нынешнего главу Федрезерва Джерома Пауэлла, требуя от него снижения базовой процентной ставки. ФРС удерживает ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года. Срок службы Пауэлла на посту председателя американского ЦБ истекает в мае 2016 года.

Основными кандидатами на пост следующего главы ФРС считаются советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хассет, а также Кевин Уорш, занимавший эту должность в администрации президента США Джорджа Буша и позднее входивший в совет управляющих ФРС. Среди других претендентов на эту должность также называется министр финансов США Скотт Бессент.

Джо Байден Дональд Трамп США ФРС
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