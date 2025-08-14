Минфин ждет два SPO госкомпаний в 2026 году, одна приватизационная сделка помимо ДОМ.РФ возможна в 2025г

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Минфин на данный момент ждет два SPO компаний с госучастием в следующем году, в 2025 году возможна еще одна приватизационная сделка помимо уже анонсированного IPO госкорпорации "ДОМ.РФ", сообщил журналистам замглавы ведомства Алексей Моисеев.

"Мы в бюрократическом смысле особо не продвинулись (в части утверждения списка компаний с госучастием, акции которых планируется реализовать - ИФ). Мы работаем, но мы видим, сейчас уже, на самом деле, идет активно подготовка из этого списка по двум компаниям. Я смотрю с оптимизмом, что две сделки в следующем году будут. Это будут две хорошие сделки, эти компании уже торгуются на рынке, и я, собственно, не вижу никаких препятствий для того, чтобы (разместить акции - ИФ)", - сказал он и на уточняющий вопрос ответил. что речь идет именно об SPO.

Замминистра напомнил, что есть два разных KPI: для выполнения цели по повышению капитализации фондового рынка учитываются только IPO, цели по выводу акций госкомпаний на рынок - как первичные размещения, так и SPO. Ранее озвученную задачу реализовать такие сделки на сумму порядка 100 млрд рублей в 2026 году Моисеев считает реализуемой.

"На самом деле, я думаю, у нас в этом году две сделки будет - кроме "ДОМ.РФ" еще одна сделка. Честно говоря, я думаю, в ближайшее время уже об этом станет известно", - заявил он.

В этой сделке речь идет о привлечении средств в компанию, поступления в бюджет, как и в случае с "ДОМ.РФ", не прогнозируются. По тем сделкам, которые планируются на 2026 год, решений по структуре пока нет, но там поступления в бюджет возможны, сказал Моисеев.

Министр финансов Антон Силуанов в 2025 году вновь вернул на повестку тему приватизации, заявив, что министерство считает актуальным обсудить возможность проведения "большой приватизации". Представители министерства говорили, что в списке на приватизацию находится от 7 до 10 госкомпаний.

Моисеев говорил журналистам в июне, что Минфин уже согласовал часть позиций из списка предложенных к приватизации крупных компаний с госучастием. Речь, по его словам, шла о согласовании 3-4 имен.

До сих пор Минфин публично называл только одного претендента на IPO - это госкорпорация "ДОМ.РФ". Силуанов говорил, что среди кандидатов на выход на биржу есть госкомпании из энергетики, транспорта и финансов, но не озвучивал названий.