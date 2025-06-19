Минфин РФ согласовал часть предложений по приватизации крупных компаний

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ согласовал часть позиций из списка предложенных к приватизации крупных компаний с госучастием и надеется на успех с остальными, но готов к компромиссу, чтобы не затягивать подготовку к сделкам, сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Министр финансов Антон Силуанов в этом году вновь вернул на повестку тему приватизации, заявив, что министерство считает актуальным обсудить возможность проведения "большой приватизации" в РФ. Представители министерства говорили, что в списке на приватизацию находится от 7 до 10 госкомпаний.

"У нас есть сформированный список, в целом, он, я считаю, в высокой степени согласованности. Но пока у нас окончательного решения правительства нет, поэтому я его озвучить не могу. Там поскольку компании из разных секторов, обсуждения достаточно широкие, поэтому так много времени занимает. Но в целом я думаю, что мы продвигаемся хорошо. Я надеюсь, что через пару месяцев мы окончательно что-то скажем", - сказал Моисеев журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Мы продвигаемся. То есть у нас есть, я бы сказал, 3-4 интересных названия из этого списка уже согласованные. Просто пока мы надеемся весь список согласовать, если не получится, значит, тогда мы "отцепим" остальные. Потому что для того, чтобы продать что-то в следующем году, нам надо начинать, по-хорошему, конечно, готовить (компании к размещению - ИФ). Кому-то требуется более длительная подготовка, кому-то не требуется по большому счету никакой подготовки", - сообщил замглавы Минфина.