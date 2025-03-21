Поиск

Набиуллина приветствует планы правительства выводить госкомпании на рынок

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Банк России приветствует планы правительства выводить на рынок акционерного капитала государственные компании, он нуждается в крупных эмитентах, которые бы придали импульс его развитию, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Эмитенты заинтересованы продавать свои акции, когда рынок на подъеме. Сейчас рынок акций растет, кстати, но всю вторую половину прошлого года он, напротив, снижался. Это сдерживало потенциальных эмитентов выходить на рынок. И, конечно, повышение ключевой ставки тоже снижает интерес к IPO, мы это прекрасно понимаем. Но этот период, на наш взгляд, временный", - сказала Набиуллина на брифинге в пятницу.

Глава ЦБ обратила внимание на то, что, хотя до повышения ставки на рынок IPO выходило большое количество компаний, крупных эмитентов среди них было немного.

"Для рынка капитала, для его развития, для масштабности долгосрочных инвестиций здесь важны другие факторы, помимо ключевой ставки. Это изменение корпоративного управления - компания, которая хочет выйти на рынок, должна быть к этому готова, это и защита прав собственности, и прав добросовестных инвесторов. Все это влияет на готовность компаний выходить на рынок и готовность инвесторов инвестировать в бумаги. Мы знаем, что и в правительстве сейчас обсуждается выход госкомпаний на рынок. Мы это приветствуем, действительно нужно придать импульс развитию этого рынка. Для этого нужно, чтобы крупные эмитенты выходили на рынок", - подчеркнула Набиуллина.

18 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что министерство считает актуальным вновь обсудить возможность проведения "большой приватизации". Минфин предлагает в 2026 году снизить долю государства в нескольких крупных компаниях, предполагая пополнить казну на сумму в диапазоне от 100 млрд до 300 млрд рублей, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Речь, по его словам, идет о примерно семи компаниях.

Антон Силуанов Алексей Моисеев Минфин Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Верхняя палата парламента Германии одобрила реформу госдолга

Верхняя палата парламента Германии одобрила реформу госдолга
Ставка ЦБ РФ

ЦБ в пятницу рассматривал нейтральный и умеренно жесткий сигнал по ставке

ЦБ сейчас не имеет достоверных данных об интересе нерезидентов к активам РФ

ЦБ сейчас не имеет достоверных данных об интересе нерезидентов к активам РФ
Ставка ЦБ РФ

Банк России в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки

Ставка ЦБ РФ

Набиуллина отметила, что вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась

Набиуллина отметила, что вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась

ФТС в 2024 году перечислила в бюджет 7,35 трлн рублей

ФТС в 2025 году должна по плану перечислить в бюджет более 8 трлн рублей

Глава РФПИ считает, что сигналы ЦБ о снижении ставки необходимы для роста экономики

S7 передумала отменять рейсы Братск-Москва в мае

ЦБ ждет дезинфляционного влияния возможного спада геополитической напряженности

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6053 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });