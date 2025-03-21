Набиуллина приветствует планы правительства выводить госкомпании на рынок

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Банк России приветствует планы правительства выводить на рынок акционерного капитала государственные компании, он нуждается в крупных эмитентах, которые бы придали импульс его развитию, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Эмитенты заинтересованы продавать свои акции, когда рынок на подъеме. Сейчас рынок акций растет, кстати, но всю вторую половину прошлого года он, напротив, снижался. Это сдерживало потенциальных эмитентов выходить на рынок. И, конечно, повышение ключевой ставки тоже снижает интерес к IPO, мы это прекрасно понимаем. Но этот период, на наш взгляд, временный", - сказала Набиуллина на брифинге в пятницу.

Глава ЦБ обратила внимание на то, что, хотя до повышения ставки на рынок IPO выходило большое количество компаний, крупных эмитентов среди них было немного.

"Для рынка капитала, для его развития, для масштабности долгосрочных инвестиций здесь важны другие факторы, помимо ключевой ставки. Это изменение корпоративного управления - компания, которая хочет выйти на рынок, должна быть к этому готова, это и защита прав собственности, и прав добросовестных инвесторов. Все это влияет на готовность компаний выходить на рынок и готовность инвесторов инвестировать в бумаги. Мы знаем, что и в правительстве сейчас обсуждается выход госкомпаний на рынок. Мы это приветствуем, действительно нужно придать импульс развитию этого рынка. Для этого нужно, чтобы крупные эмитенты выходили на рынок", - подчеркнула Набиуллина.

18 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что министерство считает актуальным вновь обсудить возможность проведения "большой приватизации". Минфин предлагает в 2026 году снизить долю государства в нескольких крупных компаниях, предполагая пополнить казну на сумму в диапазоне от 100 млрд до 300 млрд рублей, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Речь, по его словам, идет о примерно семи компаниях.