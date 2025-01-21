ЦБ сообщил о снижении внешнего долга РФ в 2024 г. на $27,5 млрд, до $290,4 млрд

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Совокупный внешний долг РФ в 2024 году снизился на $27,5 млрд, или на 8,7%, до $290,4 млрд с $317,9 млрд на начало года. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

В четвертом квартале 2024 года он уменьшился на $18,7 млрд, или на 6,1%, с $309,1 млрд после снижения за первые три квартала 2024 года на $8,8 млрд, или на 2,8%.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, динамика показателя в 2024 году определялась сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам, номинированным как в национальной, так и в иностранной валютах, а также уменьшением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам и займам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.

Сокращение обязательств прочих секторов в 2024 году оценивается в 13,3 млрд, или на 7,0%, до $177,1 млрд, органов госуправления в $13,9 млрд, или на 42,5%, до $18,8 млрд, внешние долговые обязательства ЦБ РФ и банков почти не изменились (они на начало 2025 года составляли $94,4 млрд.