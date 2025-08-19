Поиск

SoftBank Group инвестирует $2 млрд в Intel

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Японская инвестиционно-технологическая компания SoftBank Group инвестирует $2 млрд в американского чипмейкера Intel Corp., сообщили в компании.

В результате японская компания станет шестым по величине акционером Intel, по данным LSEG.

Котировки акций SoftBank упали на 4% во вторник. В то же время цена бумаг Intel выросла на 5,4% на дополнительной сессии в понедельник после снижения на 3,7% по итогам основных торгов.

Сделка была заключена после сообщений СМИ о том, что правительство США может приобрести 10-процентную долю в Intel. До этого главный исполнительный директор Intel Лип-Бу Тан встречался с президентом США Дональдом Трампом, который требовал его отставки из-за связей с китайскими компаниями.

Сделка с SoftBank обусловлена тем, что обе компании "углубляют свои обязательства по инвестированию в передовые технологии и инновации в области полупроводников" в США, говорится в опубликованном в понедельник вечером сообщении Intel.

"Эти стратегические инвестиции отражают нашу уверенность в том, что производство и поставки передовых полупроводников в Соединенных Штатах будут и дальше расширяться, при этом Intel будет играть в этом решающую роль", - заявил главный исполнительный директор SoftBank Масаёси Сон.

Intel выпустит новые акции в пользу SoftBank по цене $23. Исходя из текущей капитализации пакет японской компании составит чуть менее 2%.

На закрытие торгов в понедельник бумаги Intel стоили $23,66.

Японская компания приобретет лишь долю в американской и не будет претендовать на место в совете директоров или брать на себя обязательства по покупке чипов Intel, заявили агентству Reuters источники.

Intel находится в сложном финансовом положении. Убыток по итогам 2024 года составил $18,8 млрд, при этом компания зафиксировала отрицательный результат впервые с 1986 года.

