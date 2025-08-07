Поиск

Трамп призвал CEO Intel уйти в отставку из-за инвестиций в китайские компании

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал главного исполнительного директора Intel Corp. Лип-Бу Тана немедленно покинуть свой пост, заявив о "серьезном конфликте интересов" из-за его инвестиций в китайские компании.

"CEO Intel должен уйти в отставку немедленно в связи с серьезным конфликтом интересов. Другого решения этой проблемы нет", - написал Трамп в четверг в соцсети Truth Social.

Накануне американский сенатор-республиканец Том Коттон направил главе совета директоров Intel письмо с вопросами, касающимися связи Лип-Бу Тана с китайскими компаниями, а также уголовного дела с участием ИТ-компании Cadence Design Systems, которую последний возглавлял ранее.

В апреле Reuters писало, что Лип-Бу Тан лично или через венчурные фонды, которые он основал или которыми управляет, инвестировал в сотни китайских компаний, в том числе, связанные с оборонным сектором КНР. По данным агентства, эти инвестиции в период с марта 2012 года по декабрь 2024 года составили не менее $200 млн.

Источник Reuters тогда сообщил, что глава Intel уже вышел из китайских инвестиций, однако данные агентства этого не подтвердили.

Лип-Бу Тан возглавил Intel в марте текущего года.

Акции Intel теряют в цене 2,6% в ходе предварительных торгов в четверг.

