Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Фото: Andrej Sokolow/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Intel Corp. Лип-Бу Тан 11 августа посетит Белый дом для беседы с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

На прошлой неделе Трамп написал в соцсети Truth Social, что глава Intel должен немедленно покинуть свой пост в связи с "серьезным конфликтом интересов" из-за его инвестиций в китайские компании.

По словам источников WSJ, Лип-Бу Тан намерен рассказать Трампу о своем личном и профессиональном бэкграунде, а также может предложить президенту варианты сотрудничества компании с государством. Глава Intel надеется заручиться одобрением Трампа, продемонстрировав свою приверженность сохранению производственных мощностей компании в Штатах, отметил один из источников.

Лип-Бу Тан родился в Малайзии и позже получил гражданство США. Он возглавил Intel в марте текущего года. Внимание к нему связано, в частности, с недавними событиями вокруг IT-компании Cadence Design Systems, которой он руководил до 2021 года, пишет WSJ. На прошлой неделе Cadence признала свою вину и согласилась выплатить более $140 млн для урегулирования претензий Минюста США в продаже разработок в сфере чипов китайскому военному институту.

В апреле Reuters сообщил, что Лип-Бу Тан лично или через венчурные фонды, которые он основал или которыми управляет, инвестировал в сотни китайских компаний, в том числе связанные с оборонным сектором КНР. По данным агентства, эти инвестиции в период с марта 2012 года по декабрь 2024 года составили не менее $200 млн. Источник Reuters тогда сообщил, что глава Intel уже вышел из китайских инвестиций, однако данные агентства этого не подтвердили.

В обращении к сотрудникам Лип-Бу Тан назвал циркулирующие сообщения "дезинформацией", отметив, что в течение своей более чем 40-летней работы в отрасли "всегда действовал в полном соответствии с высочайшими юридическими и этическими стандартами". Он заявил, что имеет полную поддержку совета директоров компании.