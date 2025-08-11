Поиск

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки
Фото: Andrej Sokolow/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Intel Corp. Лип-Бу Тан 11 августа посетит Белый дом для беседы с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

На прошлой неделе Трамп написал в соцсети Truth Social, что глава Intel должен немедленно покинуть свой пост в связи с "серьезным конфликтом интересов" из-за его инвестиций в китайские компании.

По словам источников WSJ, Лип-Бу Тан намерен рассказать Трампу о своем личном и профессиональном бэкграунде, а также может предложить президенту варианты сотрудничества компании с государством. Глава Intel надеется заручиться одобрением Трампа, продемонстрировав свою приверженность сохранению производственных мощностей компании в Штатах, отметил один из источников.

Лип-Бу Тан родился в Малайзии и позже получил гражданство США. Он возглавил Intel в марте текущего года. Внимание к нему связано, в частности, с недавними событиями вокруг IT-компании Cadence Design Systems, которой он руководил до 2021 года, пишет WSJ. На прошлой неделе Cadence признала свою вину и согласилась выплатить более $140 млн для урегулирования претензий Минюста США в продаже разработок в сфере чипов китайскому военному институту.

В апреле Reuters сообщил, что Лип-Бу Тан лично или через венчурные фонды, которые он основал или которыми управляет, инвестировал в сотни китайских компаний, в том числе связанные с оборонным сектором КНР. По данным агентства, эти инвестиции в период с марта 2012 года по декабрь 2024 года составили не менее $200 млн. Источник Reuters тогда сообщил, что глава Intel уже вышел из китайских инвестиций, однако данные агентства этого не подтвердили.

В обращении к сотрудникам Лип-Бу Тан назвал циркулирующие сообщения "дезинформацией", отметив, что в течение своей более чем 40-летней работы в отрасли "всегда действовал в полном соответствии с высочайшими юридическими и этическими стандартами". Он заявил, что имеет полную поддержку совета директоров компании.

Intel Белый дом США Дональд Трамп Лип-Бу Тан Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Сбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7%, до 144,9 млрд рублей

Сбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7%, до 144,9 млрд рублей

Добывавшая в России нефть Petroneft будет добровольно ликвидирована

"АвтоВАЗ" не ждет всплеска роста продаж Lada в ближайшие месяцы

Реальные располагаемые доходы населения России во II квартале выросли на 7%

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

Отказ от поставок нефти из РФ может обойтись Индии почти в $21 млрд за два года

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6936 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2342 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });