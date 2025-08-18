Bloomberg сообщил о намерении властей США получить 10% в Intel

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о приобретении 10%-й доли в Intel Corp., пишет Bloomberg cо ссылкой на информированные источники.

Таким образом, правительство может стать крупнейшим акционером проблемного чипмейкера.

Акции Intel на торгах в четверг падают на 4%. Капитализация компании составляет порядка $107,5 млрд, и объем сделки, таким образом, может составить порядка $10,5 млрд.

Ранее сообщалось, что для приобретения доли в компании Белый дом может использовать средства, выделяемые на развитие американской полупроводниковой промышленности в рамках закона US Chips Act. По этому закону Intel получила около $10,9 млрд, что в целом соответствует 10% рыночной стоимости компании.

СМИ записали о планах администрации президента США Дональда Трампа приобрести долю в Intel на прошлой неделе. По словам источников, государственное участие может помочь компании в создании производственного хаба в штате Огайо. Ранее Intel пообещала, что он станет крупнейшей в мире площадкой по производству микрочипов, однако начало строительства неоднократно откладывалось.