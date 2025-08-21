Поиск

"Т-Технологии" могут выплатить дивиденды за II квартал в 35 рублей на акцию

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка и "Т-Страхования") рекомендовал выплатить дивиденды за II квартал 2025 года в размере 35 рублей на акцию, сообщила группа.

Это в целом соответствует прогнозам рынка: аналитики "Ренессанс Капитала" ожидали рекомендацию примерно 35 рублей на акцию, аналитики Альфа-банка - на уровне 34 рублей.

Дивиденды "Т-Технологий" за первый квартал составили 33 рубля на акцию (в сумме 8,9 млрд рублей).

Группа, согласно действующей дивидендной политике, стремится распределять до 30% от чистой прибыли по МСФО за год.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, после сделки по интеграции Росбанка ему принадлежит 41,4% холдинга.

Акционеры рассмотрят рекомендацию по дивидендам за II квартал на собрании 25 сентября. Список лиц, имеющих право на получение выплат, планируется составить на 6 октября.

Председатель совета директоров "Т-Технологий" Алексей Малиновский, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что во II квартале компания в соответствии с действующей программой продолжала периодический выкуп акций с рынка, пообещав сообщить о его результатах в рамках публикации отчетности за III квартал.

Интеррос Т-Технологии Владимир Потанин
