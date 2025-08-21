"Т-Технологии" во II квартале увеличили чистую прибыль по МСФО почти в 2 раза

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка и "Т-страхования") во II квартале 2025 года увеличило чистую прибыль по МСФО почти в 2 раза до 46,7 млрд рублей по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете группы.

Результат оказался выше консенсус-прогноза, предполагавшего рост чистой прибыли в апреле-июне текущего года на 65,5% до 38,7 млрд рублей.

МКПАО "Т-Технологии" подтвердили план по росту чистой прибыли и рентабельности капитала на 2025 год.

"Мы сохраняем ориентиры на весь 2025 год с учетом более высокого вклада второго полугодия: рост операционной чистой прибыли не менее 40% и рентабельность капитала (ROE) выше 30%", - сказал президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк, слова которого приводятся в сообщении с результатами группы по МСФО за I полугодие.

"Т-Технологии" в 2024 году увеличили чистую прибыль по МСФО на 51% до 122 млрд рублей.



