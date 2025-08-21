Инвестиции "Мираторга" в селекцию и семеноводство за шесть лет составили почти 7 млрд руб.

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Инвестиции АПХ "Мираторг" в селекционно-семеноводческую инфраструктуру холдинга с 2019 по 2024 годы составили 6,7 млрд рублей. Об этом сообщается в презентации вице-президента компании Александра Никитина на пленарном заседании Всероссийского форума селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2025" в четверг в Казани.

"Это три завода по подработке семян, поля с ирригацией и селекционная техника. Площадь семенных участков составляет более 48 тыс. га, расположены они в основном в Курской области и Ставропольском крае", - сообщил Никитин на заседании. В частности, мощности семенного завода в Курской области рассчитаны на производство 27 тыс. тонн семян в год.

Отметив, что в структуре севооборота холдинга озимая пшеница, соя и кукуруза, Никитин заявил, что с изменением климата такие культуры, как кукуруза и соя, продвигаются на север. "И такие области, где мы раньше даже не думали (выращивать эти культуры - ИФ) – Смоленская, Брянская и Тульская, уже выращивают и у них очень большой запрос на сверхранние гибриды", - сказал он.

По его словам, в планах холдинга – создание 20 гибридов кукурузы собственной селекции, четыре уже зарегистрированы и столько же находится на испытаниях. "Здесь все продвигается достаточно динамично. Но хотелось бы пожелать, в том числе и себе, большего разнообразия и более узкой специализации. Нужен уход от универсальных гибридов кукурузы в пользу зерновых, силосных и таких более экзотических как крупяная, восковидная, сладкая кукуруза, на которые растет спрос в последнее время", - сказал он.

Говоря о реализации картофелеводческого проекта, который стартовал в Тульской области и расширился на пять регионов, Никитин заявил, что сегодня ощущается дефицит картофеля промышленных сортов, пригодных для производства чипсов и картофеля фри. "Эти сорта требуют клубней определенных размеров, овальную форму и уровень редуцированных сахаров. Если по столовым сортам потребность (в семенах - ИФ) закрыта, то здесь отстаем. Поэтому идет интенсивная работа в рамках ФНТП (Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства - ИФ) с Уральским НИИ сельского хозяйства и центром картофеля им.Лорха", - сообщил он.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году, является одним из ведущих производителей мяса в РФ. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою и переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.