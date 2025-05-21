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"Делимобиль" запустил сервис по ремонту и обслуживанию машин сторонних владельцев

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") запустил новое бизнес-направление "Делисервис" по ремонту и обслуживанию автомобилей сторонних владельцев и бизнеса через собственную сеть СТО, сообщила компания.

На первом этапе обслуживание сторонних авто будет осуществляться на станции техобслуживания в Москве (Варшавское шоссе; его пропускная способность в сутки около 60 автомобилей: 50 через слесарный цех и 10 через кузовной). Кроме того, идет подготовка к запуску сервиса на СТО в Сочи, Казани и Нижнем Новгороде.

Записаться на услугу сможет любой автовладелец (не обязательно пользователь каршеринга "Делимобиль").

На сайте "Делисервиса" доступны такие услуги как слесарный ремонт, кузовной ремонт, жестяные работы, диагностика, детейлинг и др. В пресс-службе "Делимобиля" отметили, что "Делисервис" в целом готов обслуживать любые автомобили, которые присутствуют на РФ рынке; запчасти на популярные модели автомобилей имеются в наличии.

В "Делимобиле" не раскрывают планов по генерации выручки от нового бизнес-направления.

ПАО "Каршеринг Руссия" зарегистрировало дочернее юрлицо ООО "Делисервис" в декабре 2024 года.

"Делимобиль" запущен в 2015 году и сейчас работает в Москве, Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Сочи, Ярославле и Челябинске. Количество пользователей "Делимобиля" превышает 11 млн, автопарк - более 30 тыс. машин.

Сеть СТО "Делимобиля" насчитывает 15 станций общей площадью 40 тысяч кв. м. Они работают в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Сочи и Новосибирске.

Делимобиль Каршеринг Руссия СТО
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