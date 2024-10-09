OpenAI откроет офис в Сингапуре до конца 2024 года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, планирует открыть офис в Сингапуре позднее в 2024 году.

Офис будет обслуживать клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), фокусируясь на связях с правительствами и бизнесом, сообщила компания.

"Сингапур с его историей лидерства в технологическом секторе стал лидером и в сфере искусственного интеллекта, - отметил CEO OpenAI Сэм Альтман. - Мы рады сотрудничать с правительством и растущей ИИ-экосистемой Сингапура, развиваясь в АТР".

OpenAI уже начала создавать команду в Сингапуре.

Офис в Сингапуре станет вторым для ИИ-компании в АТР. Первый офис в регионе она открыла в Токио в апреле 2024 года.