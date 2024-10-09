Поиск

OpenAI откроет офис в Сингапуре до конца 2024 года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, планирует открыть офис в Сингапуре позднее в 2024 году.

Офис будет обслуживать клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), фокусируясь на связях с правительствами и бизнесом, сообщила компания.

"Сингапур с его историей лидерства в технологическом секторе стал лидером и в сфере искусственного интеллекта, - отметил CEO OpenAI Сэм Альтман. - Мы рады сотрудничать с правительством и растущей ИИ-экосистемой Сингапура, развиваясь в АТР".

OpenAI уже начала создавать команду в Сингапуре.

Офис в Сингапуре станет вторым для ИИ-компании в АТР. Первый офис в регионе она открыла в Токио в апреле 2024 года.

Сингапур Токио OpenAI Сэм Альтман ChatGPT
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подешевела до $76,58 за баррель

Глава Минсельхоза сообщила, что РФ может увеличить импортную пошлину на цветы

Глава Минсельхоза сообщила, что РФ может увеличить импортную пошлину на цветы

Единственный российский ответчик по иску Генпрокуратуры к Shell ликвидируется

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

Сбербанк за 9 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6% до 1,193 трлн рублей

Rio Tinto купит производителя лития Arcadium за $6,7 млрд

Rio Tinto купит производителя лития Arcadium за $6,7 млрд

Нефть Brent подорожала до $77,87 за баррель после обвала накануне

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году до $80,9 за баррель

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году до $80,9 за баррель
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });