OpenAI запустила в Индии самый дешевый тарифный план для использования ChatGPT

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - OpenAI представила в Индии самый доступный на данный момент тарифный план для использования чат-бота ChatGPT, стремясь стимулировать рост числа платных подписчиков в стране.

Тарифный план ChatGPT Go предоставляет пользователям доступ к расширенным функциям чат-бота за 399 рупий в месяц, что эквивалентно $4,57, сообщила компания.

"Сделать ChatGPT более доступным - это один из главных запросов пользователей", - написал в соцсети X вице-президент OpenAI Ник Терли, отвечающий за направление ChatGPT. "Мы запускаем ChatGPT Go сначала в Индии и оценим обратную связь прежде, чем расширять этот план на другие страны", - отметил Терли.

По его словам, ChatGPT Go дает пользователям возможность сделать в 10 раз больше запросов и генераций изображений по сравнению с бесплатной версией.

Ранее глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что Индия является для компании вторым из крупнейших рынков и может стать первым в ближайшем будущем.