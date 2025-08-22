Сеть ресторанов Chipotle опробует доставку еды дронами в Далласе

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американская сеть ресторанов Chipotle Mexican Grill и компания Zipline, специализирующаяся на организации доставки товаров и грузов с использованием беспилотных летательных аппаратов, протестируют доставку заказов из Chipotle с применением дронов. Об этом сообщает Chipotle.

Эксперимент охватит несколько районов Далласа (штат Техас). Клиенты смогут заказать еду через приложение Zipline в рамках программы раннего доступа к услуге автономной доставки. Беспилотник заберет заказ в ресторане и доставит его по указанному адресу.

В случае успеха эксперимента география услуги будет расширена.

Преимущество доставки дронами заключается в том, что инфраструктуру для нее не обязательно создавать в каждом ресторане, сказал CNBC Курт Гарнер, президент и главный директор по стратегии и технологиям Chipotle. "Благодаря радиусу охвата беспилотников один ресторан сможет обслуживать весь район", - сказал он.

По словам Гарнера, новая услуга может найти отклик у молодых потребителей - в группе, которую в Chipotle считают ключевой для дальнейшего роста. "Они более склонны заказывать еду с доставкой, чем потребители старшего возраста, и это любопытная группа людей, которая любит пробовать что-то новое", - отметил он.