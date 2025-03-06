Just Eat будет доставлять еду дронами в Дублине

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Нидерландская Just Eat Takeaway.com начала оказывать услуги доставки еды с помощью БПЛА в Дублине, сообщила пресс-служба компании.

Для этого компания заключила соглашение с ирландской Manna Drones Ltd. Как ожидается, использование дронов поможет сократить время доставки в часы пик и потенциально довести его до всего трех минут.

Пока услуга доступна только в Дублине, однако компания в будущем может внедрить технологию в некоторых европейских странах.

Just Eat, работающая в 17 странах мира, находится в процессе поглощения инвесткомпанией Prosus NV, которая оценила сервис доставки в 4,1 млрд евро. После закрытия сделки компания сохранит свою штаб-квартиру в Амстердаме, а также свое название и ключевые бренды. Слияние, как ожидается, будет закончено к концу текущего года.