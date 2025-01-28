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Amazon протестирует доставку посылок дронами на севере Англии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Город Дарлингтон на севере Англии с населением менее 100 тысяч человек станет первой локацией в Великобритании, где Amazon.com Inc. будет тестировать доставку посылок с помощью дронов, сообщает BBC.

На окраине Дарлингтона расположен крупный распределительный центр Amazon, откуда и будет осуществляться доставка.

BBC подчеркивает, что сервис заработает нескоро. В частности, компании предстоит получить разрешение Управления гражданской авиации (CAA) на осуществление полетов беспилотников. Фирма сотрудничает с регулятором для того, чтобы убедить его в безопасности летательных аппаратов, находящихся вне зоны прямой видимости оператора.

Amazon уже использует беспилотники для перевозки грузов в нескольких штатах США.

За последние 12 месяцев капитализация Amazon выросла в полтора раза, до $2,48 трлн.

Amazon США Великобритания Англия Дарлингтон
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