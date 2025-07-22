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"АвтоВАЗ" может осенью перевести заводы на четырехдневный режим на фоне снижения авторынка

"АвтоВАЗ" может осенью перевести заводы на четырехдневный режим на фоне снижения авторынка
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" рассмотрит вопрос о переводе своих производственных площадок на сокращенный четырехдневный режим работы с конца сентября из-за слабого авторынка, находящегося под давлением макроэкономики и больших складов, сообщила компания.

Соответствующее решение будет приниматься в начале осени и может вступить в силу с 29 сентября. На данный момент конвейеры автопроизводителя работают пять дней в неделю.

"Возможное изменение режима работы обусловлено общими тенденциями на российском автомобильном рынке. Речь идет о высокой ключевой ставке и ужесточении требований регулятора к заемщикам по автокредитам. Кроме того, в Россию ввезено значительное количество автомобилей импортного производства (преимущественно в 2024 году), при этом импортные бренды ведут политику ценового демпинга (их склад, оценочно, составляет около 400 тыс. нераспроданных автомобилей)", - отметили в "АвтоВАЗе".

Компания подчеркивает, что окончательное решение о введении режима неполной четырехдневной рабочей недели будет принято по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов, в том числе уровня ключевой ставки и доступности кредитных продуктов.

Автопроизводитель также отмечает, что продолжит в полном объеме выполнять социальные обязательства в соответствии с действующим коллективным договором.

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов на ПМЭФ-2025 сообщал, что компания ожидает сокращения продаж автомобилей Lada в этом году на 20-25% и будет пропорционально корректировать производственный план на год, который утверждался в параметрах 500 тыс. машин.

Как сообщал Минпромторг РФ, российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в I полугодии 2025 года составил 575,5 тыс. шт. (-25,7%), в том числе легковых машин было продано 526,7 тыс. шт. (-26%), LCV - 48,8 тыс. шт. (-19%).

АвтоВАЗ Максим Соколов Минпромторг РФ
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