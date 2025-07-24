Горьковский автозавод в августе будет работать в 4-дневном режиме из-за падения рынка

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Горьковский автозавод в августе 2025 года будет работать в режиме четырехдневной рабочей недели в связи с падением рынка коммерческого транспорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автозавода.

"В условиях высокой ставки ЦБ и недоступности финансовых инструментов для приобретения автомобилей падение рынка по итогам первого полугодия составило почти 40% в сегменте среднетоннажных грузовиков, 30% в сегменте легких коммерческих автомобилей и 60% в сегменте автобусов. Введение сокращенной рабочей недели в этих условиях позволяет заводу сохранить рабочие места, адаптировав производственную программу под рыночную ситуацию, и организовать равномерную загрузку производств", - говорится в комментарии.

Пресс-служба отмечает, что "на фоне сжатия рынка с начала 2025 года на предприятии ведется оптимизация затрат по различным направлениям, при этом все социальные льготы для сотрудников сохранены в полном объеме".

Работники предприятия уведомлены о том, что режим четырехдневной рабочей недели на автозаводе может продлиться.

"Начиная с сентября режим работы производств будет определяться ежемесячно исходя из рыночных факторов. При улучшении рыночной ситуации завод вернется на полную рабочую неделю", - добавили в пресс-службе.

С 21 июля по 3 августа работники Горьковского автозавода находятся в ежегодном плановом полностью оплачиваемом корпоративном отпуске. В этот период ряд подразделений завода функционируют согласно графику проводимых работ. В частности, на предприятии проводится модернизация оборудования, в том числе - монтаж новых роботизированных комплексов в сварочном и окрасочном производствах.

Решение ввести на своих автозаводах четырехдневный режим работы ранее также анонсировал "АвтоВАЗ". Компания сообщала, что решение об этом будет приниматься в начале осени и может вступить в силу с 29 сентября.

"Возможное изменение режима работы обусловлено общими тенденциями на российском автомобильном рынке. Речь идет о высокой ключевой ставке и ужесточении требований регулятора к заемщикам по автокредитам. Кроме того, в Россию ввезено значительное количество автомобилей импортного производства (преимущественно в 2024 году), при этом импортные бренды ведут политику ценового демпинга (их склад, оценочно, составляет около 400 тыс. нераспроданных автомобилей)", - отмечали в "АвтоВАЗе".

Как сообщал ранее Минпромторг со ссылкой на данные регистраций автотранспорта, за I полугодие 2025 года в РФ было реализовано 526,7 тыс. легковых автомобилей (-26%), 48,8 тыс. легких коммерческих машин (-19%), 27 тыс. грузовиков (-54%) и 4,9 тыс. автобусов (-54%).